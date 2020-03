PROSIMO, PREBERITE IN DELITE! Dolžni smo prispevati svoj delež k ohranjanju delujočega zdravstvenega sistema

Objavljamo razširjena priporočila za preventivno zaščitno ravnanje, ki lahko pomaga pri upočasnitvi širjenja novega koronavirusa

Priporočeno je predvsem pogostejše umivanje rok

Prioriteta ukrepanja proti epidemiji novega koronavirusa je, kot družno poudarjajo strokovnjaki, upočasnitev njegovega širjenja. Prehitro naraščanje novih primerov bi epidemiologom onemogočilo učinkovito in pravočasno iskanje ljudi, s katerimi so bili v stiku, kar bi otežilo nadzorovanje širjenja bolezni, prav tako pa bi preveč primerov v kratkem času preobremenilo zdravstveni sistem. Če v bolnišnicah zmanjka primernih prostorov in aparatur za predihavanje najbolj prizadetih bolnikov, bo smrtnost zaradi slabše oskrbe narasla, prav tako utegne zaradi preobremenjenosti sistema narasti smrtnost bolnikov z drugimi obolenji. Pomembna razlika v primerjavi z epidemije gripe je v tem, da so zdravniki in medicinsko osebje, vsaj tisti, ki se najpogosteje srečujejo z okuženimi, praviloma cepljeni ali vsaj "prekuženi". Pri novem koronavirusu pa so prav tako dojemljivi za okužbo kot splošna populacija. To pomeni, da utegne biti bolnikov vsak dan več, zdravnikov in medicinskih sestaer, ki bi zanje lahko skrbeli, pa vsak dan manj. Vse to ni hipotetičen scenarij, pravkar se odvija v Lombardiji.

Zato je nujno, da ukrepamo, še preden postane tako hudo. "Zgodnja intervencija zdravstvenemu sistemu prihrani močan udarec," je na Twitterju zapisal ameriški epidemiolog dr. Mark Lipsich z Univerze Harvard. "Ker naši ukrepi ne bodo tako strogi kot na Kitajskem, je hitrost še toliko bolj pomembna." Ko virus enkrat uide izpod nadzora, tudi z najstrožjimi ukrepi ni mogoče hitro izboljšati stanja, opozarja.

V Sloveniji trenutno velja prepoved javnih dogodkov za več kot 100 ljudi, sicer pa življenje poteka relativno nemoteno, češ da za strožje ukrepe še ni potrebe. Veliko pa je že danes odvisno od samoiniciativnega ravnanja ljudi.

Avstralski strokovnjak za javno zdravje dr. Craig Dalton z Univerze Newcastle je skupaj z dvema kolegoma objavil članek o preprostih samozaščitnih ukrepih, ki pa segajo dlje od zgolj ustrezne higiene kašlja in rok. Kot navajajo, so "preventivni, nizkocenovni ukrepi za okrepitev higiene in zmanjšanje stikov z drugimi ljudmi smiselni v luči skorajšnjega širjenja v skupnosti".

Na samo, da se s tem zmanjša možnost okužbe, zmanjša se tudi povprečna količina virusa, ki ji je posameznik lahko izpostavljen. Manjši 'viralni' odmerek pa glede na izkušnje z drugimi virusi praviloma pomeni manjšo verjetnost okužbe in, v primeru okužbe, blažji potek bolezni.

Kot primer dobre prakse je priporočila Daltona in kolegov na novinarski konferenci izpostavil dr. Anthony Fauci, vodja ameriškega Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni. Priporočila, ki so razdeljena v štiri kategorije, objavljamo spodaj.

NA DELOVNEM MESTU:

Brez rokovanja

Poudarjanje pravilne higiene kašlja (kdor kaže simptome, naj ostane doma)

Videokonference namesto sestankov

Odložitev večjih sestankov

Obvezno umivanje ali razkuževanje rok ob prihodu na delovno mesto

Redni opomniki za čiščenje rok po elektronski pošti

Prehranjevanje za delovno mizo, ne v lokalu

Razglasitev tekmovanja v nedotikanju obraza

Nujni sestanki naj, če je mogoče, potekajo na odprtem

Zaposleni z obolelimi člani gospodinjstva naj ostanejo doma

Redno razkuževanje površin, ki se jih pogosto dotikate

Spodbujajte delo od doma, če je mogoče, določite več izmen za prihod na delo

Odprite okna ali ojačajte zračenje prostorov

Omejite deljenje hrane

Odpovejte nenujna službena potovanja

Okrepite nadzor nad zdravjem in higieno zaposlenih, ki skrbijo za prehrano

Če zaznate povečano število ljudi v enem prostoru, poskušajte s prilagoditvami take dogodke v prihodnje preprečiti

V ŠOLI:

Nadzorovana higiena rok na vhodu in v rednih intervalih

Izogibanje aktivnostim, pri katerih se otroci z različnih oddelkov in starosti pomešajo med seboj

Poudarjanje pravilne higiene kašlja (kdor kaže simptome, naj ostane doma)

Razglasitev tekmovanja v nedotikanju obraza

Redno razkuževanje pogosto dotikanih površin

Učne ure naj, če je mogoče, potekajo na prostem

Odprite okna ali ojačajte zračenje prostorov

Okrepite nadzor nad zdravjem in higieno zaposlenih, ki skrbijo za prehrano

Razmislite o drugačni ureditvi podaljšanega bivanja, da preprečite mešanje otrok z različnih oddelkov

DOMA:

Pogostejše umivanje rok

Tekmovanje v nedotikanju obraza

Razkuževanje površin, ki se jih pogosto dotikate

Na vrata obesite napis: Dobrodošli, če se dobo počutite

Povečanje zračenja prostorov

Spoštovanje higiene kašlja

DODATNA NAVODILA ZA GOSPODINJSTVA Z OBOLELIM ČLANOM:

Oboleli naj bo, če je mogoče, v ločenem prostoru. Oskrbuje naj ga samo ena oseba.

Vrata v prostor naj bodo zaprta

Tako oboleli kot skrbnik naj ob stiku nosita preproste kirurške maske

Če je v gospodinjstvu oseba s kronično boleznijo ali starejša od 65 let, bodite še posebej skrbni ali ji poiščite začasno namestitev drugje

ZA TRGOVINE, ZABAVIŠČA IN JAVNI PREVOZ: