Bernie Sanders še ne odstopa od predsedniške kampanje

"Slišal sem, da so volivcem všeč moji predlogi, vendar menijo, da ima Biden več možnosti za zmago proti Trumpu. S tem se ne strinjam, ampak v to verjamejo milijoni demokratov in neodvisnih."

Bernie Sanders

© YouTube / ABC News

Senator Bernie Sanders je v domačem Vermontu po torkovi novi vrsti porazov proti Josephu Bidnu v tekmi za demokratsko predsedniško nominacijo priznal, da ni šlo najbolje z vidika zbiranja delegatskih glasov, a dodal, da se veseli nedeljskega televizijskega soočenja v Arizoni.

Vodstvo demokratske stranke je skupaj z večino demokratskih volivcev upalo, da bo 78-letni Sanders danes napovedal slovo od kampanje, kar bi omogočilo poenotenje stranke okrog Bidna za boj proti republikancu Trumpu, vendar se za zdaj to še ne bo zgodilo.

Sanders je ostal kljubovalen, omenil svojo zmago v Severni Dakoti in verjetno zmago v državi Washington, porazov v Mississippiju, Missouriju, Idahu in Michiganu pa ni omenjal.

Bidnu je očital, da ni dobil podpore mladih progresivnih volivcev. "Potrebuješ volivce, ki predstavljajo prihodnost države. Ne moreš biti le zadovoljen z glasovi starejših volivcev," je dejal Sanders. Več kot jasno je, da demokrate letos zanima le poraz Trumpa, vse ostalo pa je v ozadju.

Zatrdil je še, da je zmagal v ideološki debati, vendar obenem priznal, da izgublja debato o "izvoljivosti". "Slišal sem, da so volivcem všeč moji predlogi, vendar menijo, da ima Biden več možnosti za zmago proti Trumpu. S tem se ne strinjam, ampak v to verjamejo milijoni demokratov in neodvisnih," je priznal.

Njegov nastop je nakazal, da bo kmalu sprejel usodo, vendar ne pred nedeljskim televizijskim soočenjem v Phoenixu. Zagotovil je namreč, da bo res storil vse, da Trump izgubi volitve. Z vztrajanjem v kampanji in napadi na Bidna to ne bo šlo, zato tokrat prvič ni omenil Bidnove podpore vojni v Iraku.

Podobno kot leta 2016 namerava očitnega predsedniškega kandidata stranke prepričati v podporo njegovim bolj levim stališčem. V Phoenixu namerava "prijatelja" Bidna javno vprašati, kaj bo storil za 500.000 ljudi, ki so morali v stečaj zaradi zdravstvenih stroškov, ali bo res preprečil višje stroške zdravstvenega zavarovanja za starejše, kaj bo storil za tiste, ki si želijo dostopnega visokega šolstva, in kaj bo storil s študentskim dolgom.

RBy2Npm0iRw