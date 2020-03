Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) izbruh novega koronavirusa razglasila za pandemijo

Po svetu se je do zdaj z novim koronavirusom okužilo 118.000 ljudi v 114 državah. 4291 ljudi je umrlo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

© YouTube

Izbruh novega koronavirusa v svetu je dosegel razsežnosti pandemije, je danes sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ponovno je pozval države, naj okrepijo prizadevanja za zajezitev širjenja koronavirusa, pa tudi pripravijo svoje zdravstvene zmogljivosti.

"WHO ves čas spremlja izbruh in globoko smo zaskrbljeni zaradi skrb zbujajoče ravni širjenja in resnosti ter skrb zbujajoče ravni neukrepanja," je na novinarski konferenci v Ženevi dejal Tedros. "Zato smo ocenili, da covid 19 lahko označimo za pandemijo," je povedal.

V zadnjih dveh tednih se je število okuženih zunaj žarišča izbruha, Kitajske, povečalo za 13-krat, število prizadetih držav pa se je potrojilo. "Na tisoče pa se jih bori za življenje v bolnišnicah," je dejal generalni direktor WHO in opozoril, da se bo v prihodnjih dnevih in tednih število obolelih in umrlih zaradi koronavirusa le še povečevalo.

Tedros je opozoril, da besede pandemija ne gre jemati zlahka. "Gre za besedo, ki lahko, če je zlorabljena, povzroči strah ali neupravičeno sprijaznjenje, da je boja konec, kar lahko vodi v nepotrebno trpljenje in smrti," je dejal.

"Še nikoli nismo imeli pandemije, ki bi jo sprožil koronavirus. In hkrati še nismo imeli pandemije, ki bi jo lahko nadzorovali," je bil optimističen. Vendar pa morajo države ukrepati in to agresivno, je ponovno pozval Tedros.

Poudaril je, da statistični podatki o razširjenosti virusa ne opišejo celotne zgodbe. "Več kot 90 odstotkov primerov okužbe je v zgolj štirih državah. In v dveh - Kitajski in Južni Koreji - se število novih primerov pomembno zmanjšuje," je pojasnil prvi mož WHO.

Izpostavil je, da v 81 državah virusa še niso zabeležili, v 57 državah pa imajo manj kot deset primerov. "Ne moremo bolj jasno in glasno poudariti - vse države skupaj lahko še vedno spremenijo smer te pandemije," je dejal.

"Če bodo države zaznale, testirale, obravnavale, izolirale, izsledile okužbe, bodo tiste z le nekaj okužbami lahko preprečile, da bi ti primeri okužbe postali žarišča za širjenje virusa v družbi," je pojasnil namen ukrepov boja za zajezitev širjenja koronavirusa.

"Zato pozivamo vse države, da aktivirate in okrepite svoje mehanizme za krizno odzivanje, da obveščate ljudi glede nevarnosti in kako se lahko zaščitijo ter da najdete, izolirate, testirate in zdravite vsak primer okužbe s koronavirusom ter izsledite vsak stik."

Pa tudi tiste države, v katerih že imajo velika žarišča okužb, lahko spremenijo trend širjenja okužb, je prepričan Tedros. Po njegovih besedah je že več držav dokazalo, da se ta virus lahko zatre in nadzira.

"Največji izziv za številne države, ki se zdaj soočajo z velikim številom okužb ali hitrim širjenjem virusa v družbi, pa ni, ali lahko to storijo tudi one, ampak ali bodo to hotele storiti," je opozoril.

"Nekatere države se spopadajo s pomanjkanjem zmogljivosti, druge s pomanjkanjem materiala, nekatere pa s pomanjkanjem odločenosti," je dejal Tedros.

Pri tem je pohvalil ukrepe Irana, Italije in Južne Koreje v njihovem boju proti širjenju koronavirusa. "Zavedamo se, da ti ukrepi močno obremenjujejo družbe in gospodarstva, tako kot so jih tudi na Kitajskem," je dejal.

Pri tem je pohvalil ukrepe Irana, Italije in Južne Koreje v njihovem boju proti širjenju koronavirusa. "Zavedamo se, da ti ukrepi močno obremenjujejo družbe in gospodarstva, tako kot so jih tudi na Kitajskem," je dejal.

"Predvsem pa skrbimo drug za drugega," je še dodal prvi mož WHO. "V tem smo skupaj. Naredimo prave stvari umirjeno in zaščitimo državljane sveta. To je mogoče," je še dejal Tedros.

