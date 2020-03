(Pre)poznate strankarske medije?

Ni dvoma, da bo v naslednjih mesecih in morda najmanj do naslednjih volitev leta 2022 novinarstvo v Sloveniji na veliki preizkušnji

Portal Utrip Ljubljane z značilnim naslovom in poudarkom

© Utrip Ljubljane

Se bo po dokaj nepričakovani marčevski primopredaji oblasti domača medijska scena še bolj polarizirala na klasične (hmm, kvalitetne?) in strankarske medije – tiste, ki bodo zvesti svojemu političnemu vodji? Se lahko ponovi odprta in brezkompromisna »vojna z mediji« (Dimitrij Rupel), oblastniška uzurpacija iz časa mandata 2004-2008, ko so v njegove roke ob veliki voljnosti novinarjev in urednikov padli številni med njimi, denimo STA, RTV Slovenija, Delo, Slovenske novice, Večer, Primorske novice, kar obravnavam dovolj obširno v svoji knjigi In media res: novinarji med etiko, politiko in kapitalom?

Bo samo dejstvo, da v primeru strankarskih govorimo pretežno o SDS, ki je vmes zgradila svoj medijski imperij, podprt z madžarskim denarjem, še bolj iznakazilo že zdaj katastrofalno medijsko naracijo, ko lahko v tujih medijih prebiramo bistveno bolj objektivne opise kot v domačih, o čemer več v besedilu Tuji mediji o populistu in nacionalistu, domači o izkušenem politiku?

Zakaj se iz takih vojn z mediji sploh ničesar ne naučimo? Od kod neverjetna voljnost, brezhrbteničnost in mlačnost slovenskega novinarstva, ki se kar ne želi otresti svojega izrazitega elementa strankarskosti v svojih vrstah, novinarske lakaje v službi politike pa enkrat za vselej ekskomunicirati?

Portali za potrebe volitev 2018

Ni dvoma, da bo v naslednjih mesecih in morda najmanj do naslednjih volitev leta 2022 novinarstvo na veliki preizkušnji. En del bojev psihopolitičnih bojev se je pred zadnjimi volitvami še bolj prenesel na splet. Klemen Košak je že decembra 2017 naštel portale, ki jih tako ali drugače obvladuje SDS in so nastali pol leta pred volitvami: ob tedniku Demokracija, televiziji in portalu Nova24TV, tabloidu in portalu Škandal, spletnem portalu Politikis, če ideološkega vpliva tednika Reporter ne omenjamo, so tu še številne lokalne spletne strani in največkrat jih druži predvsem gesta mimikrije in zanikanja, zelo znana iz časa Janševih brezplačnikov deset let nazaj: sodelavci, odgovorni uredniki in novinarji ves čas tajijo, da bi bili povezani s strankarskimi ozadji, na določeni točki pa so previdni tudi pri podajanju vsebin.

Spletni mediji z eno skupno točko ...

© IN MEDIA RES

O medijski mreži novih portalov, sploh v luči madžarskih financerjev, sta leta 2018 pisala še Borut Mekina in Akos Keller-Alant v Mladininem članku Orbánov Janša, sam jih obravnavam v besedilu Spletne strani političnih strank in trojna ironija, decembra 2019 pa je Lenart J. Kučić na portalu Pod črto v prispevku z naslovom Infografika: internetni mediji SDS osvežil podatke, omenja skupaj 16 portalov.

Načeloma velja, da je pisanje o Janševih medijih tako rekoč tabuizirano in se temu novinarji izogibajo, v končno fazi tudi zato, ker so zaradi svojih ugotovitev običajno takoj osebno diskreditirani – predvsem v medijih, ki jih raziskujejo.

Spletne mreže SDS

Tednik Demokracija, televizija in portal Nova24TV, tabloid in zdaj portal Škandal24.si, še prej Politikis, vsi po vrsti delujoči v korist stranke s prepoznavnimi lastniškimi strukturami, potem zelo bližnji, vsekakor desno usmerjeni Požareport Bojana Požarja, PortalPlus Dejan Steinbucha, V Fokusu Borisa Cipota, Domovina, Časnik in zdaj politično transformirani Reporter, so po mnenju medijskih načrtovalcev potrebovali dopolnitev, večjo spletno prestreljenost in dominacijo.

Razmislek je bil z vidika politične medijske strategije taktično dober: ljudje več ne posegajo po časopisju in klasičnih medijih, splet je postal via regia za informiranje in če na njem dovolj vztrajno diseminiraš svojo ideologijo in propagando, zapakirano v navidez nezainteresirano novičarstvo vseh možnih žanrov, se bo učinek na dolgi rok močno obrestoval. V tem smislu je bila odločitev po instalaciji bazena spletnih portalov, ki jih naštevam v nadaljevanju, zelo racionalna. In kaj razkriva njihovo nedvomno politično eksistenco? Naštel bom nekaj okoliščin.

(1) Načrtovanost. Najprej to, da so verjetno nastali za potrebe volitev 2018, podobno kot so vzniknili Janševi gverilski brezplačniki z Matejem Makarovičem, Dragom Jančarjem in drugimi kolumnisti na čelu leta 2008, prav v času afere Patria, iz neznane vreče denarja, če morda ne verjamemo v vir, ki se največkrat navaja.

(2) Regionalni ključ. Omenjenih trinajst portalov si je 2017 in 2018 razdelilo slovenski prostor po regionalnem ključu, vsak je v svojim delovanjem pokril svojo regijo, kar kaže na vnaprejšnjo koordiniranost in načrtovanost.

(3) Istočasnost nastanka. Osem portalov je nastalo praktično v osmih dneh. Ni takšnih naključij.

(4) Enaka ali podobna grafična platforma. Izhajali so iz sorodne ali celo identične grafične rešitve, ki se je nekateri držijo še danes, tri leta kasneje; pri tem so uporabili kar WordPress in enako templato za novinarske spletne strani. Vmes je nastalo še nekaj novih.

(5) Isti prstni odtisi. Skoraj vse domene portalov je registriralo isto podjetje (Infotrend), v razvid medijev so poslali enako dokumentacijo, s pravopisnimi napakami vred (kot zapiše Pod črto).

(6) Pripadnost SDS. Košak in tudi portal Pod črto sta opozorila, da so skoraj vsi izdajatelji ali odgovorni urednik posredno ali neposredno povezani s stranko SDS. Nekateri med njimi niso veliko vlagali v svojo vsebino, noben ni prenehal s svojo dejavnosti, na trenutke se uredniško zdijo dezorientirani in sami sebi namen, kar se bo morda ob ustoličenju Janeza Janše na čelo vladajoče koalicije pred dnevi lahko hitro spremenilo.

(7) Enaka vsebinska orientacija. Večina portalov služi diseminaciji novic iz ključnih strankarskih trobil, promociji iste politike in ideologije, vmes pa oskrbujejo spletno mesto Nova24TV.si z lokalnimi novicami.

(8) Zanikanje. Vsi zanikajo povezave s SDS, uredniki in izdajatelji ne želijo potrditi, da so nastali usklajeno ali da medsebojno koordinirano delujejo.

Medijski obeti pod Simonitijem in Hojsom

V nedavnem članku Šarec, opravičilo in igra mimikrije sem spomnil na strateško domišljeno in kamuflažno ravnanje v skladu z izgradnjo medijske krajine po svoji meri, ki po svoje ponavlja gesto gverilskih in fantomskih brezplačnikov, kakršna sta bila Slovenski tednik in Ekspres; ti so bili polnokrvni predhodniki sedanjih medijskih hobotnic, vključno z nekaterimi anonimnimi pisci, firmo Media Polis in tedanjo famozno operativko Milojko Balevski, če navedem le najbolj prelestno Pohorko med njimi.

Lahko bi šteli, da so spletni regionalni portali še eden od manevrov, sicer medijsko spregledanih, saj se pozornost osredotoča le na najbolj viden trenutni Janšev imperij, zgrajen s pomočjo madžarskih lastnikov.

Bilanca Media Polisa: okoli 60 milijonov obrnjenega denarja: po operaciji pa v stečaj

© IN MEDIA RES

Spodaj povzemam trenutno situacijo v sedemnajstih (17) medijih, dodal sem še portal Vse novice, navajam izdajatelje vsakega medija, odgovorno urednico ali urednika, njihovo »profilacijo« in kratek opis značilnosti portala. Če k temu prištejemo že znane klasične strankarske spletne medije stranke SDS, se lahko hitro strinjamo, da številka že močno presega 20, kar res ni malo in morda bolje pojasni nepričakovano čudenje nekaterih, zakaj in kako se javno mnenje v državi nagiba v prid tistim, ki so na oblasti.

Kučić ugotavlja, da so omenjeni portali skupaj objavili več kot 20.000 člankov doslej. Na Nova24TV.si so v zavihku »Slovenija« prispevali približno dve tretjini vseh objavljenih prispevkov.

Pod taktirko ideološko in politično frenetičnega prepričanega ministra za kulturo Vaska Simonitija si glede na njegovo preteklo delovanje zlahka predstavljamo preferenčno obravnavo medijev v smeri uravnoteževanja in pluralizacije, teh starih retoričnih paravanov, zato ne dvomim, da se »klubu 20 pravovernih« obetajo boljši finančni časi.

Konfliktnost oblasti in medijev se kaže tudi v aktualnem primeru direktorja Nove 24TV, Aleša Hojsa, ki bo vsak hip postal za minister za notranje zadeve. Pričakovali bi, da bo domača novinarska javnost opozorila na nevarnost interesnega navzkrižja, ko direktor iz tujine financiranega propagandnega medija, zdaj celo vladajočega, postaja minister in s tem nadrejen Nacionalnemu preiskovalnemu uradu.

Policisti namreč že preiskujejo omenjeno financiranje, na podoben način kot je najmanj bizarno, da predsednik vlade toži državo za 900.000 evrov odškodnine, znan pa je o svojih tezah o »krivosodju«. Stališče društva Alternativna akademija, ki na te konflikte opozarja, so domači novinarji, tisti nestrankarski, z združenimi močmi vrgli v koš.

Kolofon Nove24TV, danes

© Nova24TV

Seznam vseh portalov

Spodnji seznam verjetno ni popoln in predstavlja predvsem tiste, ki so jih zaznali že prej omenjeni novinarji.

VSE NOVICE

Vse novice, http://vsenovice.info/, Nova hiša d.o.o (to izdaja, med drugim, Nova24TV.si).

Stran Vse novice je spletni agregat novic, na katerem zbirajo novice iz skoraj izključno politično opredeljenih medijev in tudi iz vseh spodaj naštetih portalov (od Utripa Ljubljane do Celjskega glasnika).

UTRIP LJUBLJANE

Utrip Ljubljane, http://utrip-ljubljane.si/, prej Boštjan Peklaj, Eltibo d.o.o, zdaj Zoran Mojškerc, Geopolar, d.o.o., svetnik SDS v Logatcu.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

PORTAL OS

Portal OS (Osrednje Slovenije), http://portal-os.si/, Bogdan Osolin, Bogdan Osolin s.p., odgovorni urednik kandidat SDS v Domžalah.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo zmerno prednost politikom SDS.

PRIMORSKA24

Primorska24, http://primorska24.si/, Boris Budal, Izobraževanja in usposabljanja, Boris Budal s.p., kandidat na listi SDS 2018 v občini Komen.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

GORENJSKI UTRIP

Gorenjski utrip, http://gorenjski-utrip.si/, Aleš Trilar, kandidat na listi SDS v Kranju 2010 in 2014

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Ni vpisan v razvid medijev, vendar portal skoraj ne povzema novic iz sveta politike.

E-MARIBOR

e-Maribor, http://e-maribor.si/, Mitja Grmovšek, SIFA, novinarstvo in druge storitve Silvo Farkaš s.p, Mitja Grmovšek član občinskega odbora SDS v Dupleku.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

E-KOROŠKA

e-Koroška, http://e-koroska.si/, Jon Petek, PETMEDIAS, pisarniške in druge storitve, Jon Petek, s.p., sin Mira Petka, poslanca in piarovca SDS, sodelavec evroposlanke iz vrst SDS.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, vendar portal skoraj ne povzema novic iz sveta politike.

SPODNJE PODRAVJE

Spodnje Podravje, http://spodnjepodravje.si/, Tatjana Mohorko, TMedija, novinarstvo in komuniciranje, Tatjana Mohorko s.p., Tatjana Mohorko tudi odgovorna urednica občinskega časopisa Hajdinčan, župan občine Hajdina Stanislav Glažar je bil kandidat SDS.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke.

SAVINJSKO ŠALEŠKE NOVICE

Savinjsko Šaleške novice, http://sasa-novice.si/, Tihomir Mohor, TIHI, urejanje spletnih strani, Tihomir Mohor s.p., član SDS.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

CELJSKI GLASNIK

Celjski glasnik, http://celjskiglasnik.si/, Mojca Inkret, kandidatka za županjo SDS v Šentjurju leta 2018.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

POMURSKE NOVICE

Pomurske novice, http://pomurske-novice.si/, Bojan Petrijan, Inovativne poslovne storitve, Bojan Petrijan s.p., kandidat SDS za župana Murske Sobote

Prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

NOTRANJSKA

Notranjska, http://notranjska.si/, Zoran Mojškerc, Geopolar, d.o.o., svetnik SDS v Logatcu.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

GORIŠKI PORTAL

Goriški portal, http://go-portal.si/, Marko Lazar, MINS LAZAR, marketing, izobraževanje, novinarstvo in šport Marko Lazar s.p.

Marko Lazar se je, kot pravi sam, v preteklosti ukvarjal z marketingom in športnim novinarstvom. Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, blago prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo blago prednost politikom SDS.

NAŠE ZASAVJE

Naše Zasavje, http://nase-zasavje.si/, Bernardka Dernovšek, Medijska dejavnost Bernardka Dernovšek s.p.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev. Vsebina ostaja relativno politično neobarvana.

MOJE POSAVJE

Moje Posavje, http://mojeposavje.si/, Vida Stare, Žan – Storitve, d. o. o.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

MOJE PODRAVJE

Moje Podravje, http://mojepodravje.si/, Vida Stare, Žan – Storitve, d. o. o.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

MOJA DOLENJSKA

Moja Dolenjska, http://moja-dolenjska.si/, Vida Stare, Žan – Storitve, d. o. o.

Portal prispeva lokalne vsebine Nova24TVsi. Vpisan je v razvid medijev, prednost dajejo novicam iz zaledja SDS, povzemajo novice s strani te stranke, v intervjujih dajejo izrazito prednost politikom SDS.

Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES >>