Posilstvo kot družbeno sprejeta norma?

Nevladne organizacije in policija, ki imajo daleč največ stika z žrtvami (in storilci) spolnih kaznivih dejanj, podpirajo spremembo definicije posilstva

Protest proti nasilju nad ženskami v organizaciji Delovnega odbora za feminizem društva Iskra, Ljubljana, 8. marec 2020

© Borut Krajnc

Pred časom so višji sodniki zvišali kazen za enega izmed storilcev skupinskega posilstva v Portorožu, ker mu je prvostopenjsko sodišče dosodilo dve leti zapora, torej kazen, nižjo od minimalne, ki jo predpisuje zakon. Tako so se prvostopenjski sodniki odločili zaradi domnevnih olajševalnih okoliščin – ker storilec močno opite žrtve med posiljevanjem ni poškodoval in ker posilstvo ni trajalo dolgo.