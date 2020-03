Strah in tesnoba

Objavljamo povzetek videonastopa Umberta Galimbertija, vodilnega italijanskega filozofa, o epidemiji koronavirusa v Italiji, o tesnobi, stiskah in o tem, kako kriza vpliva na nas osebno

Umberto Galimberti

© Borut Krajnc

Govorimo o strahu, ker je ta beseda zelo praktična; a v sedanjem stanju ni ustrezna in ne more opisati počutja ljudi. Razumeti moramo, da je strah predvsem odličen obrambni mehanizem: ko vidim nevarnost – in ta nevarnost je vedno določena, definirana – se branim. Če vidim požar, pobegnem; če moram prečkati cesto, pogledam levo in desno, ker se pač bojim, da bi me povozil avtomobil.