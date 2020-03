»Osnovnih živil je dovolj«

"Trenutno nismo v razmerah, ki bi obetale večji izpad pri dobavi hrane, mogoče zgolj nekaterih artiklov," je povedala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec

© Borut Krajnc

Takoj po tem, ko je država v četrtek napovedala, da bo razglasila epidemijo, so se številni podali v trgovine z živili po večjih nakupih. Pristojni mirijo, da je v trgovinah osnovnih življenjskih potrebščin dovolj.

"Trenutno nismo v razmerah, ki bi obetale večji izpad pri dobavi hrane, mogoče zgolj nekaterih artiklov," je v četrtek v oddaji 24ur zvečer povedala stara in kmalu nova ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

Po njenih besedah bo sicer v primeru izpada pri kakšni skupini živil treba posegati po drugi skupin živil, ki bodo na policah. "Na področju mesa Slovenija teh težav nima, če bo motena preskrba s svinjskim mesom, bo treba poseči po piščančjem ali govejem," je ponazorila.

Država ima blagovne rezerve, ki zagotavljajo preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami za tri mesece. "V tem trenutku jih obnavljamo in povečujemo. Pripravljen je tudi sklep, s katerim jih bomo povečali tam, kjer pričakujemo, da bi lahko bila oskrba motena," je povedala.

Podobno je v četrtek zvečer v oddaji Odmevi TV Slovenije povedal premier v odstopu Marjan Šarec: "Če se bodo zaostrene razmere dolgo nadaljevale, bo kakšnega tropskega sadja primanjkovalo. A najpomembnejše je, da bodo osnova živila in teh je v blagovnih rezervah še dovolj."

Tudi mandatar Janez Janša je v četrtek državljane pozval, naj bodo pri kopičenju zalog zmerni. Določene zaloge si je po njegovih besedah sicer pametno narediti zato, da ni treba vsak dan hoditi v trgovske centre, pretiravanje pa lahko pomeni, da zmanjka za nekoga drugega.

Zagotovil je, da bo z blagovnimi rezervami poskrbljeno za najnujnejše, če bo oskrba motena več tednov ali celo mesece. Tudi po njegovih besedah jih bodo sproti dopolnjevali, med drugim bodo odkupovali viške mleka.

Nova vlada, ki bo po pričakovanjih potrjena danes, ne načrtuje zaprtja trgovinskih centrov. S tem bi po Janševi oceni naredili velik problem, ker prebivalstvo ni pripravljeno na to in v tako kratkem času ni mogoče aktivirati alternativnih poti oskrbe, ki se pripravljajo.

Nekatera velika nakupovalna središča so spremenila urnik obratovanja. Ljubljanska Citypark in Center Vič, mariborski Europark in celjski Citycenter so sedaj od ponedeljka do sobote odprti od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa zaprti. Za trgovine Interspar spremembe ne veljajo.

V Hoferju in trgovinah Tuš so povedali, da o spremembi delovnega časa ne razmišljajo, bodo pa v celoti upoštevali smernice pristojnih organov. V obeh so zagotovili, da kljub opaženem višjem povpraševanju, sproti zagotavljajo ustrezne količine živil.

Kot so dodali v družbi Spar Slovenija, se potrošniki v večji meri odločajo za nakupe izdelkov z daljšim rokom uporabe, v nakupih pa prednjačijo moka, koruzni zdrob, testenine, mesne omake, suhi kvas in trajno mleko.

"Blago na dnevni ravni dobavljamo iz lastnega logističnega centra, zato ta trenutek ni potrebe za zaskrbljenost za pomanjkanje živil. Tudi sadje in zelenjava tekoče prihajata na naše prodajne police, saj imamo različne nabave vire, od tega veliko slovenskega sadja in zelenjave," so izpostavili v Tušu.

"Naša nabavna mreža je razvejana in široka, zato se lahko hitro prilagajamo. Trenutno dovoz živil v centralno skladišče v Lukovici poteka večinoma brez posebnosti, so pa količine dostav večje, s čimer odgovarjamo na večje povpraševanje in tako zagotavljamo zadostne količine," pa so poudarili v Hoferju.

Trgovci krepijo tudi ukrepe za dezinfekcijo delovnih površin, vozičkov in nakupovalnih košar. Ob razkužilih, ki so na voljo, bodo denimo v Hoferju postavili še postaje za razkuževanje rok. Kupce opominjajo na spoštovanje higienskih standardov in na uporabo zaščitnih rokavic z obveščevalnimi tablami. Dodatne ukrepe so uvedli tudi na področju skladišč oz. logističnih središč.

Trgovci zaznavajo precejšnje povečano nakupovanje v njihovih spletnih trgovinah. V Tušu so tako denimo napovedali, da bodo v kratkem odprli nove termine za prevzem in se trudijo, da v najkrajšem času dodajo nove lokacije za prevzem naročil najprej v Mariboru in nato še v Ljubljani.

V Hoferju so ob tem zagotovili, da cene izdelkov ostajajo enake, razen v skrajno izjemnih primerih, kjer se nabavne cene zaradi povpraševanja po surovinah povečajo do mere, ko je ohranjanje enake cene poslovno nevzdržno. "Poudarjamo, da so tovrstni primeri izjeme," so dodali.

Medtem pa se preskrbovalna veriga s hrano kopiči in ustavlja s kmetij v vzgojno-izobraževalne ustave. Kot so danes opozorili v Združenju predelovalcev mesa na kmetijah, se bo v ponedeljek, ko bodo šole in vrtci ostali zaprti in ne bo ne prireditev ne kupcev na tržnicah, prodaja z nekaterih kmetij v celoti ustavila.

V združenju so tako opozorili, da bo nastala velika gospodarska škoda in pozvali k sprejetju določenih ukrepov za omilitev posledic. Med drugim predlagajo oprostitev plačevanja davkov in prispevkov ter dodatne finančne ukrepe, ki bodo kmetijam zagotovile vzdržen ekonomski položaj.