Operaterji za čas koronavirusa uporabnikom nadgradili dostop do TV vsebin

Telekom Slovenije, Telemach, T-2 in A1 so uporabnikom ob epidemiji novega koronavirusa brezplačno nadgradili dostop do televizijskih vsebin

© N Cassullo / Pixabay

Telekomunikacijski operaterji Telekom Slovenije, Telemach, T-2 in A1 so uporabnikom ob epidemiji novega koronavirusa brezplačno nadgradili dostop do televizijskih vsebin. Kot so poudarili, so se za potezo odločili zaradi posebnih okoliščin, zaradi katerih bodo morali ljudje več časa preživeti doma.

Telekom Slovenije je uporabnikom za mesec dni brezplačno nadgradil vse televizijske programske sheme z otroškimi, dokumentarnimi, poljudnoznanstvenimi, filmskimi in športnimi vsebinami v slovenskem jeziku, so sporočili iz podjetja. Odločitev je sledila razglasitvi epidemije zaradi koronavirusa in zaprtju šol po vsej državi.

Brezplačen dostop je omogočen do kanalov Nickelodeon, Jim Jam, Minimax, Da Vinci Learning in aplikacije Da Vinci Learning. Vsebine so namenjene otrokom od 6. do 12. leta.

Za potezo odločili zaradi posebnih okoliščin, zaradi katerih bodo morali ljudje več časa preživeti doma.

V vse programske sheme so dodali še številne programe poučnih, raziskovalnih, potovalnih in sorodnih vsebin, namenjenih tudi odrasli populaciji. Do konca meseca so na voljo tudi vsi programi Šport TV.

Dodatne programe bo do 4. maja odklenil tudi Telemach. Brezplačno bo na voljo tudi njihova storitev Video klub, kjer bodo na voljo vsi katalogi in programi, za katere je podjetje lahko pridobilo soglasje za odklepanje, so sporočili.

Družba T-2 bo vsem naročnikom za nedoločen čas brezplačno ponudila celotno programsko shemo XL HD, so sporočili prek Twitterja. V A1 pa so za STA pojasnili, da bodo za nedoločen čas brezplačno ponudili programsko shemo L.

Slovenija je zaradi širjenja novega koronavirusa uradno razglasila epidemijo. Eden od sprejetih ukrepov vlade v odhajanju je tudi zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih institucij, ki svoja vrata uradno zapirajo v ponedeljek, ponekod pa so otroci doma ostali že včeraj.