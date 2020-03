Ljuba mladina v času korone!

Nina Valič

© Peter Uhan

Vaš čas, da zasijete in se izkažete, je zdaj. Čas je, da se popolnoma sprostite in delate eno od stvari, ki vam jo ves čas omejujemo tako starši kot izobraževalne institucije: začnite viset na netu. Ne se odklopit, nasprotno. Zaprite se v svoje sobe in četajte, srčajte, šerajte. Ni se vam treba preoblačit vsak dan. Če bojo zbolele vaše »mtke«, boste itak vi morali prat in obešat perilo. Zato je prav, da preudarite, kako nujno je, da se vaše umazane cunje kopičijo po sobah. Ne, sobe so zdaj izključno vaša svetišča, tam se zadržujte, ker bomo mi v dnevni sobi in ne, ne bo nas motilo, da ste tam.

Raziščite vse tisto, kar ste imeli označeno, pa zaradi »glupe mtke«, izpita, babice, ki si je želela vaše družbe, niste utegnili videti. Tega je veliko, a ne? Koliko je šele nadaljevank in filmov, za katere niste imeli časa, uf. Skratka, še nikoli v vaši zgodovini se ni zgodilo, da bi vas starši tako spodbujali k poležavanju, kot se vam bo zgodilo zdaj. Vaš čas je praktično neomejen. In časi so ultra moderni, nakonektale se bojo tudi šole in faksi in, omg, preko neta boste delali šolo. Mislim, to je praktično vse, k čemur strmite, ko moledujete za opravičila, ker ste pozabili, da pišete preizkus znanja.

A razumete? Vaš čas je zdaj. In tukaj. Sekira vam je padla v med. Vem, če ni šole, je logično razmišljat o tem, kako je čas primeren druženju in pohajkovanju po mestu, kdaj pa, če ne zdaj? Ampak, če predvidimo, da se vam na pohodu utegne pridružit korona, ki bo vas itak polegla za kak dan, nas, tastare pa za veliko več časa ... Kdo bo kuhal, pucal stranišče? Vi. Mi bomo obležali in razmišljali, kako pomagat frendom, ki so izgubili dohodke, kako odplačat kredite, ker so se nam zmanjšale plače, strah nas bo za vaše dedke in babice, ki so v smrtni nevarnosti. Zdaj se nam ne upirat v drugo smer, ampak le bodite dobri v tem, česar doslej niste smeli pokazat. In če kogarkoli izmed vas prime volja do knjig, imam spisek literature, ki mi pride na misel najprej: Esej o slepoti, Ljubezen v času kolere, Kuga. Avtorje zguglajte. Dajmo, mladina, just do nothing.