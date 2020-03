Slovenija ima novo vlado

Državni zbor je potrdil ministrsko ekipo Janševe vlade

Nova ministrska ekipa

© Borut Krajnc

Državni zbor je z 52 glasovi za in 31 proti potrdil ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil predsednik SDS Janeza Janša. S tem je Slovenija dobila 14. vlado, ki jo bodo sestavljale stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS, njena prednostna naloga pa bo spopadanje z epidemijo koronavirusa.

Za imenovanje vlade je glasovalo 52 poslancev koalicijskih SDS, SMC, NSi in DeSUS ter opozicijske SNS in poslanca narodnih skupnosti. Proti so glasovali poslanci LMŠ, SD in Levice, poslanec SMC Jani Möderndorfer pa se je pri glasovanju vzdržal.

Vseh 16 ministrov nove vlade je pred državnim zborom že zapriseglo, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

DZ je danes potrdil 14. vlado v zgodovini samostojne države in tretjo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Ta je namreč novo koalicijsko večino oblikoval po odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade, Janša pa je 3. marca v DZ dobil mandat za sestavo vlade.

Nova vlada na petek 13. mandat začenja v zaostrenih razmerah spopadanja z epidemijo koronavirusa. Tudi Janša se je ob predstavitvi ministrske ekipe pred glasovanjem v DZ osredotočil na ukrepe, ki jih bo treba sprejeti za omejitev širjenja novega koronavirusa. Napovedal je, da bo prva seja novoimenovane vlade že uro po potrditvi v DZ, sklicana je tudi že primopredaja poslov med dosedanjim premierjem Marjanom Šarcem in Janšo.

Janez Janša kot novi predsednik vlade

© Borut Krajnc

Tudi v razpravi poslancev je bilo največ besed namenjenih nujnosti obvladovanja širjenja koronovirusa. Predvsem v koalicijskih poslanskih skupinah so opozarjali, da trenutno potrebujemo stabilno vlado s polnimi pooblastili, ki se bo takoj lotila sprejemanja potrebnih ukrepov, ki so njena prioritetna naloga. S tem so se strinjali tudi v opoziciji, kjer pa so vendarle posvarili pred prehitrimi in nepremišljenimi ukrepi ter širjenjem panike.

Janša se je ob koncu razprave, tik pred glasovanjem, odzval na nekatere kritike o tem, da se je še pred potrditvijo v DZ njegova ekipa vmešavala v delo vlade Marjana Šarca, ki je do danes opravljala tekoče posle. Očitke, da so povzročali paniko in zmedo, je označil za bedaste.

Kritičen je bil do Šarčeve vlade zaradi po njegovih besedah prepoznih in nezadostnih ukrepov, preslabe koordinacije tako med pristojnimi službami v državi kot z drugimi državami. "Ne bom vam povedal, kaj vse mi govorijo iz drugih držav," je dejal in spomnil na svoje pozive o sklicu Sveta za nacionalno varnost že pred mesecem dni. Izpostavil je pripravljenost ministrske ekipe, da se takoj spopade z delom.

"Nobena karantena ni smiselna, ker smo vsi v karanteni. Ukrepi, ki so potrebni, so ukrepi samokarantene."



Janez Janša, novi premier

Sodelovanje med dosedanjo in njegovo vladno ekipo je bilo po njegovih besedah vzpostavljeno na iniciativo njegove ekipe, a je bil pri tem Šarec slabo odziven.

Odzval se je tudi na informacije o tem, da naj bi v Ljubljani uvedli karanteno, ki so se od četrtka širile po družbenih omrežjih. "Ne vem, kdo širi to vest, jaz sem jo demantiral že popoldne," je dejal in dodal, da "nobena karantena ni smiselna, ker smo vsi v karanteni. Ukrepi, ki so potrebni, so ukrepi samokarantene".

Dodal je, da bo moral tudi DZ v prihodnje sprejeti omejevalne ukrepe, predsedniku DZ Igorju Zorčiču pa je predlagal premislek o dopolnitvi poslovnika, ki bi omogočil delovnim telesom DZ, da delajo na daljavo. Za DZ po ustavi po njegovih besedah to ni možno.