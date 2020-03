Iz Slovenije na Hrvaško samo ob privolitvi na 14-dnevno samoizolacijo

Tistim, ki ne bodo sprejeli teh pogojev, bodo na hrvaški meji zavrnili vstop v državo

© Tomaž Lavrič / Mladina

Hrvaška je razširila seznam držav, iz katerih bodo potniki, ki prihajajo na Hrvaško, zavrnjeni na mejnem prehodu, če se ne bodo odločili za 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu. Na seznamu je zdaj celotna Slovenija, potem ko je v preteklih dneh ukrep veljal za potnike, ki so prihajali z območja Bele krajine.

Potniki, ki prihajajo iz Slovenije, se bodo na meji s Hrvaško morali odločiti za 14-dnevno samoizolacijo. Če želijo nadaljevati pot v sosednjo državo, morajo prijaviti naslov bivališča na Hrvaškem, kjer bodo dosegljivi in pod nadzorom hrvaških sanitarnih inšpektorjev in epidemiologov.

Tistim, ki ne bodo sprejeli teh pogojev, pa bodo na hrvaški meji zavrnili vstop v državo.

Z MZZ so sporočili, da je Hrvaška Slovenijo z diplomatsko noto obvestila o uvedbi novega mejnega režima, s katerim je zaostrila pogoje vstopa v državo. Ukrep hrvaške vlade velja za vse potnike iz držav, v katerih je prisotna okužba z novim koronavirusom.

Na Hrvaško lahko še vedno vstopajo tujci, ki imajo na Hrvaškem nepremičnino oziroma prijavljeno prebivališče, na katerem izvedejo ukrep samoizolacije pod nadzorom hrvaških organov, pri tem pojasnjujejo na MZZ.

Razširjeni seznam kriznih držav je na spletni strani objavilo hrvaško zunanje ministrstvo. Na njem je večina držav članic Evropske unije, med katerimi so tudi Avstrija, Italija, Slovenija in Madžarska. Na seznamu ni Srbije, Kosova ter Bosne in Hercegovine, so pa Albanija, Črna gora in Severna Makedonija.

Ukrep bo veljal tudi za hrvaške dnevne migrante, ki delajo v Novem mestu, je danes potrdil štab civilne zaščite karlovške županije, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Če bodo hrvaški delavci vendarle šli v ponedeljek na delo v Slovenijo, bodo morali po vrnitvi na Hrvaško v 14-dnevno samoizolacijo, je povedal načelnik štaba Josip Ribar.

Pojasnil je, da je ukrep v prejšnjih dneh veljal samo za hrvaške delavce, ki so odhajali v službo v Belo krajino, ne pa za tiste, ki so samo potovali skozi Belo krajino v službo v Novo mesto. Danes pa so celotno Slovenijo razglasili za visoko krizno območje širjenja novega koronavirusa.

Hrvaška je tudi doslej izvajala podobne ukrepe za potnike, ki so prihajali s kriznih območij, kot so Kitajska, Južna Koreja in Italija.

Na Hrvaškem so včeraj potrdili 49 primerov okužbe z novim koronavirusom. Med okuženimi sta prvič tudi dva zdravnika, ki delata v klinični bolnišnici Dubrava v Zagrebu, je potrdil nacionalni štab civilne zaščite na popoldanski novinarski konferenci.

Zaradi vstopa virusa v zdravstveni sistem so naložili dodatno aktiviranje zdravstvenega osebja in resursov, kar pomeni tudi pripravo posebnih zdravstvenih centrov za intenzivno nego z respiratorji, sekundarnih centrov za zdravljenje srednje težkih okužb ter terciarnih centrov, ki bodo v rezervi.

