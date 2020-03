Zbirka Žižkovih esejev o virusu

Filozof razmišlja, kako mutira človeško življenje v obdobju razmaha koronavirusa po svetu

Slavoj Žižek

© Uroš Abram

Ob pandemiji novega koronavirusa v Italiji so pri založbi Ponte alle Grazie v elektronski različici objavili knjigo slovenskega filozofa Slavoja Žižka z naslovom Virus. Izdaja prinaša pet v Italiji doslej še neobjavljenih Žižkovih esejev, v katerih filozof razmišlja, kako mutira človeško življenje v obdobju razmaha koronavirusa po svetu.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je e-knjiga na spletu že dostopna, dodali pa so, da jo bodo sproti dopolnjevali z novimi aktualnimi razmisleki priznanega slovenskega filozofa. Pri založbi Ponte alle Grazie je sicer izšlo že več Žižkovih del v italijanskem prevodu.

Žižek sledi izbruhu novega koronavirusa od začetkov širitve na Kitajskem. V svojih esejih piše o tem, kako pandemija radikalno vpliva na življenje posameznikov po svetu.

Žižek sledi izbruhu novega koronavirusa od začetkov širitve na Kitajskem. V svojih esejih piše o tem, kako pandemija radikalno vpliva na življenje posameznikov po svetu. Pri tem pod drobnogled med drugim vzame razmerja med posamezniki, med posamezniki in državo, pa tudi mednarodne odnose.

Virus je po pisanju Anse poglobljena knjiga za tiste, ki imajo ob sledenju tragični kroniki in novim znanstvenim dognanjem potrebo po bolj poglobljenem in daljnosežnem razmišljanju o aktualnih razmerah, ki vključuje celo neko mero optimizma.

Kot še navaja Ansa, je Žižek med drugim razmišljal, da se bo morda v prihodnje propagiralo nek drugačen, ideološki virus, ki bo dobrohoten in s katerim se bomo celo želeli okužiti: "Virus, ki bi nam omogočal predstavo alternativne družbe, družbe, ki bi presegala državo, in bi se uresničeval v obliki globalne solidarnosti in sodelovanja."