Jutri se ukinja tudi letalski promet

"To je zadnji trenutek, da se začnemo odgovorno obnašati," je dejal Jelko Kacin, predstavnik vladnega kriznega štaba za spopadanje z novim koronavirusom

Brnik

© Samo Bešlagič

Uradni govorec vladnega kriznega štaba za spopadanje z novim koronavirusom Jelko Kacin je ob robu včerajšnjega sestanka z direktorji bolnišnic napovedal, da se bo s torkom ustavil tudi letalski promet. Zatrdil je, da bodo storili vse za zajezitev virusa, ki se hitro širi. Opozarja, da je zadnji trenutek, da se začnemo odgovorno obnašati.

Omejitev za letalski promet bodo sicer uveljavili dan pozneje kot za siceršnji javni promet, da se lahko nekatera letala še vrnejo domov. Po besedah Kacina si prizadevajo oz. iščejo možnosti, da bi reševali posamezne državljane, če bi bilo treba, da jih gredo kam iskati.

Že v ponedeljek pa se bo ohromilo javno življenje v Sloveniji, med drugim se zaustavlja potniški promet. Za nujne vožnje bodo ostali taksiji. "Čim bolj se moramo zavezati, da se bomo sami osamili in da se tako virus zajezi," je dejal Kacin.

Opozoril je namreč, da se virus hitro širi in je zadnji trenutek, da se začnemo odgovorno obnašati do sebe in do drugih. Po njegovih besedah je nenavadno, da ljudje posedajo v parkih in se obnašajo, kot da virusa ni. Državljane je pozval, naj ne hodijo po nepotrebnem v trgovine in ne povzročajo dodatnih vrst.

Z današnjim dnem se zapirajo tudi šole in vrtci. Po Kacinovih navedbah bodo lokalne skupnosti poskrbele za ustrezne rešitve za nujno varstvo otrok.