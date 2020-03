Zaprtje nenujnih prodajaln in lokalov, za ostale omejitev hkratnega obiska ljudi

Med drugim zaprtje velja za nastanitvene, gostinske, velnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve

© Oatsy40 / Flickr

Od polnoči v Sloveniji velja prepoved neposredne prodaje blaga in storitev. Med drugim to velja za nastanitvene, gostinske, velnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve. Odprte pa ostajajo prodajalne z živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Bodo pa tudi v slednjih omejili število ljudi, ki so lahko naenkrat v prostoru.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je vlada objavila v uradnem listu.

PREPOVED NE VELJA ZA:

prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

lekarne,

prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,

kmetijske prodajalne,

bencinske servise,

banke,

pošto,

dostavne službe,

trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,

druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodaja blaga in storitev na daljavo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v 24 urah izdal tudi priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve glede na kvadraturo posameznega poslovnega prostora.

Prepovedi veljajo do nadaljnjega.