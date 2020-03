Imenovanje Kanglerja za drugega človeka notranjega ministrstva je sramota za pravno državo

Nekdanji mariborski župan Franc Kangler pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani

© YouTube / In Media Res

Kakor da ponižanje ministrstva za notranje zadeve z ustoličenjem direktorja Nove24TV Aleša Hojsa na vrh institucije ne bi bilo popolno, je Janševa vlada za njegovega državnega sekretarja imenovala nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. To je simbolni pljunek v obraz tisočerim Mariborčankam in Mariborčanom, pa tudi ostalim udeležencev vseslovenskih vstaj, ki jih jih je s postavitvijo obcestnih radarjev zanetil prav samovoljni Kangler.

Franc Kangler je eden od najbolj kontroverznih slovenskih politikov; med županskim mandatom si je nabral 22 kazenskih postopkov, zaradi katerih je stranka SDS v parlamentu oblikovala posebno komisijo, ki naj bi dokazala, da je šlo za politično motiviran pregon nedolžnega župana. Komisija je izvajala nedopusten pritisk na tožilce in sodnike, ki so si drznili opravljati svojo nalogo in raziskovati obtožbe o Kanglerjevi korupciji in klientelizmu. Pri tem so se poslanci SDS in njeni sateliti opirali na dejstvo, da so bili postopki zoper nekdanjega mariborskega župana kot po tekočem traku zavrženi – kar naj bi bil dokaz njegove nedolžnosti.

Kangler v veliki večini spornih primerov ni bil oproščen – postopki so padli preprosto zato, ker je njegova odvetniška ekipa uspela zaradi procesnih napak doseči izločitev obremenilnih prisluhov.

Resnica je drugačna, kakor Janez Janša v aferi Patria, tudi Franc Kangler v veliki večini spornih primerov ni bil oproščen – postopki so padli preprosto zato, ker je njegova odvetniška ekipa uspela zaradi procesnih napak doseči izločitev obremenilnih prisluhov; prav na te prisluhe, v katerih je Kangler sicer odkrito razlagal o svojih spornih rabotah, so tožilci oprli svoje obtožnice.

Preden je dva mandata opravljal funkcijo mariborskega župana, je bil Kangler kriminalist, nato tajnik občine Duplek in slednjič poslanec Slovenske ljudske stranke (SLS). Po prisilnem slovesu iz mestne hiše so ga pestile psihične težave, zaradi katerih se je izmikal odhodu v zapor, leta 2013 pa so mu odvzeli naziv diplomiranega ekonomista, ko se je izkazalo, da je njegova diploma plagiat.

Na lokalnih volitvah je nato znova kandidiral za župana in za las izgubil proti Saši Arsenoviću, vmes se je ukvarjal s kmetovanjem – in to tako uspešno, da naj bi iz tega vira izhajalo za 256.000 evrov nepojasnjenega premoženja, zaradi česar se je moral zagovarjati pred sodiščem.