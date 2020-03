Janković: »Trgovine z živili morajo ostati odprte, poskrbeti moramo, da so vsi preskrbljeni«

Ljubljanski župan je spregovoril o ukrepih za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom v prestolnici

Zoran Janković, župan Ljubljane

© Uroš Abram

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je v javnem nastopu na svoji Facebook strani prebivalkam in prebivalcem glavnega mesta sporočil nekatere ukrepe, povezane s preprečevanjem širjenja epidemije koronavirusa. Med drugim tudi o pomoči za otroke tistih, ki bodo v naslednjih dneh v službah, o začasno brezplačnem parkiranju in nasvetu o zaprtju lokalov.

"Prihajamo v najtežje obdobje in moramo biti samoodgovorni. Upoštevati moramo vsa navodila, ki jih posredujeta Nacionalni institut za javno zdravje in ministrstvo za zdravje. Pri tem pričakujem, da smo pogumni, da nismo panični in da smo predvsem solidarni. Pazimo in poskrbimo, da bo obdobje teh 14 dni minilo v čim manjši meri okužb," je v video nagovoru meščanom dejal Janković.

Zoran Janković, župan Ljubljane

Naštel je ukrepe, ki so jih v ljubljanski občini sprejeli v zadnjih dneh. Med njimi je izpostavil, da so se srečali z direktorji zavodov in podjetij ter ravnatelji vrtcev in šol. Vsem sodelavcem (12.000) so omogočili delo od doma, v tesnih stikih pa so z ljubljanskim UKC in ZD Ljubljana.

Za Televizijo Slovenija je pojasnil, da so za možnost varovanja otrok zdravnikov, ki so dežurni na infekcijski kliniki in porodnišnici ter v zdravstvenem domu, pripravili objekte v vrtcu in šoli Vodmat ter vrtcu Ledina. Glede na to, da je organizirano varstvo sicer z novo odločitvijo vlade prepovedano, pa je zdaj Janković ponudil tudi možnost, da se prostore preda na razpolago ljubljanskemu kliničnemu centru, kjer lahko otroke varuje zdravstveno osebje, ki zna poskrbeti za preventivne ukrepe.

Občina bo sicer prepovedi sledila, zato je pozvala zaposlene ljubljanskih vrtcev in šol, da se javijo kot prostovoljci in pomagajo pri varstvu na domu. Vzpostavili pa bodo tudi nekakšno platformo, kamor se bodo lahko javili prostovoljci, pri čemer pa je poudaril, da je za varstvo otrok potrebno primerno znanje.

Janković je v izjavi za TV Slovenija že čez dan tudi povedal, da bo opolnoči ustavljen promet Ljubljanskega potniškega prometa, vendar bodo mesečne vozovnice veljale še v aprilu. Dejal je, da so od danes od 12. ure vsa parkirišča v mestu, ki so v lasti Mol, prosta oziroma brezplačna, tako tista za zapornicami kot plačljiva na parkomatih, izjema so garažne hiše.

"Trgovine z živili morajo ostati odprte, poskrbeti moramo, da so vsi preskrbljeni. Hvala vsem prostovoljcem, ki pomagajo, da dobijo vse potrebščine starejši tako doma kot v domovih za starejše. Bi pa pozval vse prebivalce, da ne delajo panike in ne kupujejo potrebščin na zalogo, kajti vlada zagotavlja, da ima dovolj rezerv vsakega blaga," je o trgovinah dejal Janković. Veseli ga, da "so bili izdani ukrepi za vso državo, sledili bomo vsem navodilom, ki jih bo dala vlada".

O odredbi oziroma pozivu za zaprtje lokalov pa je v video nagovoru povedal: "Odločitev prepuščam lastnikom lokalov, da sami odločajo, sem pa prepričan, da so tako odgovorni, da bodo svoje lokale zaprli in tudi s tem poskrbeli, da ne prihaja do druženja v zaprtih prostorih." V izjavi za TV Slovenija pa je dejal, da je obiskal številne četrtne skupnosti, pri čemer je opaziti, da meščanke in meščani spoštujejo samoomejitev in skrb za zdravje, večina lokalov je zaprtih.

"Odločitev prepuščam lastnikom lokalov, da sami odločajo, sem pa prepričan, da so tako odgovorni, da bodo svoje lokale zaprli in tudi s tem poskrbeli, da ne prihaja do druženja v zaprtih prostorih."

"Koronavirus se bo končal, v to sem prepričan, in s svojim odgovornim delovanjem bomo poskrbeli, da bo čim manj negativnih posledic," je nagovor končal Janković.

Ljubljanski župan je bil v zadnjih dneh deležen pozivov, da naj poda smernice in pojasni ukrepe v Ljubljani. Tako je tudi mestna svetnica Mol Ana Zagožen v svojem pozivu v soboto zapisala, naj župan nagovori občane, jim poda enake usmeritve, kot jih je podala vlada in naj nagovori ljudi k odgovornemu ravnanju.