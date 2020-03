Zaščitne maske in rokavice sodijo med nevarne odpadke

Mariborsko podjetje Surovina poziva podjetja in posameznike, da zaščitne maske, zaščitne obleke, rokavice in ostalo takšno opremo zbirajo povsem ločeno

Uporabljena zaščitna sredstva za preprečevanje širjenja in okužbe z novim koronavirusom sodijo med nevarne odpadke, opozarjajo v mariborski družbi za predelavo odpadkov Surovina. Podjetja in posameznike zato prosijo, da zaščitne maske, zaščitne obleke, rokavice in ostalo takšno opremo zbirajo povsem ločeno.

Občani naj te odpadke oddajo v zbirnih centrih za odpadke v svojem kraju, podjetja pa naj jih oddajo tistim podjetjem v Sloveniji, ki prevzemajo nevarne odpadke.

"Vljudno prosimo, da dosledno upoštevate zgoraj zapisana navodila in da se pri tem predvsem zavedate, da lahko z nasprotnim ravnanjem širšo množico ljudi nevarno in neodgovorno izpostavite morebitnemu širjenju virusa," so v sporočilu za javnost opozorili v Surovini.