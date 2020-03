Disney bo v svoje produkcije vključeval več LGBT+ likov

V eni od novih Marvelovih produkciji se bo pojavil transspolni lik, v prihajajočem superjunaškem filmu The Eternals pa bo predstavljen prvi Marvelov odkrito istospolno usmerjen glavni lik

The Eternals

Na srečanju s svojimi delničarji v Los Angelesu, so se pri podjetju Disney zavezali, da bodo pri ustvarjanju filmov in televizijskih šovov v prihodnje še bolj zavezani raznovrstnim vsebinam, saj želijo skoznje predstavljati svoja občinstva. Kot navaja britanski BBC, se to navezuje predvsem na večje vključevanje LGBT+ likov v njihove produkcije.

Izvršni direktor Bob Chapek je na vprašanje glede vključevanja LGBT+ likov v njihove filme in serije dejal, da želijo pri Disneyju "pripovedovati zgodbe, ki jim želijo gledalci prisluhniti, zgodbe, ki odražajo njihova življenja".

Med drugim pri Disneyju napovedujejo, da se bo v eni od novih Marvelovih produkciji pojavil transspolni lik, v prihajajočem superjunaškem filmu z angleškim naslovom The Eternals pa bo predstavljen prvi Marvelov odkrito istospolno usmerjen glavni lik. Prav tako naj bi bil LGBT-lik vključen v serijo Disney Star's ter v mnoge druge produkcije podjetja, še navaja BBC.

So se pa že pojavile kritike glede tega, da je Disney serijo, ki nastaja po filmu Z ljubeznijo, Simon, s platforme pretočnih vsebin Disney+ prestavil na platformo Hulu, ki jo ima prav tako v lasti. Serija, naslovljena Z ljubeznijo, Viktor namreč pripoveduje o fantu, ki v srednji šoli razkrije, da je gej. Konzervativni tradicionalistični krogi pa so dosegli, da je obveljalo, da naj serija ne bi bila primerna za prikazovanje preko "družinam prijaznega" Disney+.

