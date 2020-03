Kremenčkovi praznujejo 60 let

Prvo epizodo so v ZDA predvajali 30. septembra leta 1960

Konec septembra bo minilo 60 let od predvajanja prvega dela ameriške animirane serije Kremenčkovi (The Flintstones). V treh desetletjih je nastalo več kot 160 risanih avantur simpatične družine iz kamene dobe, ki je dolgo veljala za ljubljenko gledalcev. Ta naziv ji je konec 80. let sicer speljala druga humoristična animirana serija z družino v ospredju - Simpsonovi.

Kremenčkovi, ki sta jih ustvarila William Hanna in Joseph Barbera, veljajo za prvo ameriško serijo, ki je že s prvo epizodo, predvajano 30. septembra 1960, osvojila občinstvo. Serija je bila najprej na sporedu televizije ABC do leta 1966, nato pa so jo na novo zagnali v začetku 70. let minulega stoletja, aktualna pa je bila nekje do konca 80. let, ko je občinstvo prevzela nova "tipična ameriška družina" Simpsonovih.

Dogajanje v seriji je postavljeno v čas kamene dobe, v katerega pa so kljub temu vstopili izumi sodobnega časa, kot so kino, avtomobili in steza za bowling, izdelani iz kamenja in lesa. Prebivalci mesteca Bedrock so imeli dinozavre kar za domače živali, ob jubileju spominja italijanska tiskovna agencija Ansa.

V ospredju serije je bila seveda družina Kremenčkovih, ki so jo sestavljali glavar družine Fred, poznan po vzkliku Yabba Dabba Doo!, njegova žena Vilma in pa mala Pebbles ter hišni dinozaver Dino. Pomembni protagonisti so bili še družinska prijatelja Barney in Betty Grušč ter njun posvojenec Bamm-Bamm.

Po seriji je nastalo tudi več filmskih priredb, najodmevnejši pa je bil celovečerec Kremenčkovi iz leta 1994, v katerem je Freda igral John Goodman, njegovega prijatelja Barneyja pa Rick Moranis. Temu je leta 2000 sledilo še nadaljevanje, postavljeno v Viva Rock Vegas, namišljeno različico znane ameriške igralniške meke.

Ob letošnji obletnici pa je že nastala nova serija, ki jo od ponedeljka prikazujejo na programu Boomerang, njena glavna akterja pa sta Pebbles in Bamm-Bamm, je med drugim še pisala Ansa.