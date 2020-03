Znanstveniki ugotovili, kako se naš imunski sistem odziva na koronavirus

Znanstveniki z melbournskega inštituta za infektologijo in imunologijo so v bolnišnici v Avstraliji spremljali bolnico iz kitajskega Wuhana, ki je zbolela za koronavirusno boleznijo covid-19

Znanstveniki v Avstraliji so ugotovili, kako se človekov imunski sistem bori proti novemu koronavirusu. Odkrili so štiri vrste imunskih celic, ki delujejo pri tem, kar bi jim lahko olajšalo tudi razvoj cepiva proti koronavirusu. Zdaj bodo začeli raziskovati še, zakaj je imunski odziv pri težjih primerih slabši.

Znanstveniki z melbournskega inštituta za infektologijo in imunologijo so v bolnišnici v Avstraliji spremljali bolnico iz kitajskega Wuhana, ki je zbolela za koronavirusno boleznijo covid-19. Imela je blage do zmerne simptome, pred tem pa ni imela drugih zdravstvenih težav.

Kot je za britanski BBC pojasnila soavtorica študije Katherine Kedzierska z melbournskega inštituta, so spremljali "celoten imunski odziv" pri 47-letnici, ki je okrevala v 14 dneh.

Katherine Kedzierska, soavtorica študije

Tri dni preden se je bolnici začelo izboljševati zdravstveno stanje, so v njeni krvi našli posebne imunske celice, ki se ob podobnem času pred okrevanjem pojavijo tudi pri bolnikih z gripo. Odkrili so štiri različne vrste imunskih celic.

"Navdušeni smo bili nad našimi rezultati in dejstvom, da se imunske celice pojavijo v bolniku pred kliničnim izboljšanjem zdravstvenega stanja," je še povedala soavtorica študije, objavljene danes v znanstveni reviji Nature Medicine.

"To odkritje je pomembno, ker zdaj prvič zares razumemo, kako se naš imunski sistem bori proti novemu koronavirusu," je dejala Kedzierska.

Dekan medicinske fakultete univerze za tehnologijo v avstralskem Swinburnu Bruce Thompson je ob tem dejal, da ugotovitev, kdaj se imunske celice pojavijo, lahko pomaga pri predvidevanju poteka okrevanja.

Avstralski zdravstveni minister Greg Hunt pa je poudaril, da bi lahko to odkritje prispevalo tudi k hitrejšemu razvoju cepiva proti novemu koronavirusu in potencialnih načinov zdravljenja okuženih s tem virusom.

Kedzierska je povedala še, da morajo zdaj določiti, zakaj je imunski odziv pri težjih primerih slabši. "Zdaj je ključno ugotoviti, kaj manjka oziroma kaj je drugače pri bolnikih, ki so umrli ali imajo zares hudo obliko bolezni. Tako bi lahko vedeli, kako jih zaščititi," je še pojasnila.

