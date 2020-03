Nemčija bo dovolila vstop v državo le državljanom EU

Državljani EU pa bodo lahko Nemčijo le prečkali, ne pa se v njej tudi zadrževali

Angela Merkel, nemška kanclerka

© Arno Mikkor (EU2017EE) / Flickr

V okviru ukrepov za zajezitev izbruha koronavirusa bo Nemčija prepovedala vstop vsem, ki niso državljani Evropske unije, je včeraj napovedal notranji minister Horst Seehofer. Tudi državljani EU lahko le prečkajo državo. Nemška kanclerka Angela Merkel je še zagotovila prost pretok blaga, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Seehofer je danes napovedal, da bodo lahko v državo v prihodnje vstopali le državljani EU in tisti z dovoljenjem za bivanje. Omejitev bo v veljavi 30 dni.

"Nemčija bo to nemudoma implementirala," je dejala kanclerka.

Kot je pojasnila, bo še naprej zagotovljeno trgovanje in prost pretok blaga. Je pa opozorila, da bo to močno vplivalo na gospodarstvo in industrijo.

Angela Merkel je še potrdila, da so voditelji EU sklenili, da bodo za 30 dni zaprli svoje zunanje meje za nedržavljane EU. Dogovarjajo se tudi, kako v domovine prepeljati državljane EU, ki so obtičali v tujini.

Nemški notranji minister je pojasnil, da nova uredba v Nemčiji velja tako za vsa letala kot potniške ladje, ki imajo svoje izhodišče zunaj EU. Izjema so osebe s stalnim prebivališčem v eni od držav EU, ali če imajo nujen opravek v EU, na primer pogreb.

Nemčija je že pred tem uvedla zaporo na svojih mejah s Avstrijo, Luksemburgom, Francijo, Dansko in Švico.

V Belgiji pa bodo po poročanju medijev uvedli karanteno. Od srede do 6. aprila prebivalci Belgije ne bodo smeli več zapustiti svojih domov, če ne bo to nujno. Omejitve javnega življenja je od srede dalje napovedala tudi Danska.

