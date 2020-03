Z odstranjevanjem klopi in izklopom javnega interneta odvračajo ljudi z ulic

"Kolikokrat bomo morali še povedati, da je treba ostati doma in se izogibati socialnim stikom?"

© Libreshot.com

V Italiji, žarišču epidemije novega koronavirusa v Evropi, je kljub prepovedi zbiranja na ulicah marsikje opaziti ljudi, ki se še vedno srečujejo. Župani več italijanskih mest so zato uvedli drastične ukrepe, da bi jih odvrnili od zadrževanja na ulicah - od odstranjevanja klopi do izklapljanja brezžičnega internetnega omrežja na javnih površinah.

Župan mesteca Rocca San Casciano v deželi Emilija - Romanja je tako dal odstraniti vse klopi v mestnem središču. Župan mesta Forli pa je dal ograditi marmorne klopi, na katerih so se ljudje zbirali kljub prepovedi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V mestu Bergamo v Lombardiji, ki ga je epidemija še posebej prizadela in v le tednu dni zahtevala 330 smrtnih žrtev, so medtem izklopili brezplačno brezžično omrežje na javnih površinah, ki so ga prebivalci uporabljali predvsem v parkih in na trgih. "Morali smo ga izklopiti, ker so se blizu dostopnih točk zbirale skupine ljudi. Kolikokrat bomo morali še povedati, da je treba ostati doma in se izogibati socialnim stikom?" je potožil župan Bergama Giorgio Gori.

V mestu Bergamo v Lombardiji, ki ga je epidemija še posebej prizadela in v le tednu dni zahtevala 330 smrtnih žrtev, so medtem izklopili brezplačno brezžično omrežje na javnih površinah, ki so ga prebivalci uporabljali predvsem v parkih in na trgih.

Člani italijanske vlade pa državljanom dajejo zgled, kako je treba spoštovati ukrepe za omejitev širjenja okužb. Tako so na ponedeljkovi seji vlade premier Giuseppe Conte in vsi ministri nosili zaščitne maske in rokavice, sedeli pa so tako, da je bilo med njimi najmanj meter prostora.

Zaradi velikega naraščanja števila okužb so medtem v Italiji popolnoma osamili šest italijanskih občin. Gre za občino Medicina blizu Bologne, pet občin v deželi Kampanja ter eno v Bazilikati na jugu Italije. Prebivalci občin ne smejo zapustiti, policija je ob vhodih vanje postavila cestne blokade.

LiP3MPXX214