NIJZ: »Na posamezno stranko v trgovini naj bo 20 kvadratnih metrov površine«

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil priporočila za trgovine in poslovne prostore, da se zameji širjenja novega koronavirusa

Trgovina

© Marko Pigac

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil priporočila za trgovine in poslovne prostore, da se zameji širjenja novega koronavirusa. Med drugim priporočajo 20 kvadratnih metrov površine na posamezno stranko, če je v prostoru več strank, vsaj dva metra razdalje med čakajočimi na blagajni in redno zračenje poslovnih prostorov.

"Glede na strokovna izhodišča priporočamo, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 kvadratnih površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe," so zapisali na inštitutu.

Ob tem so pojasnili, da je v primeru večjih prostorov, recimo večjih od 100 kvadratnih metrov, večja možnost izogibanja preostalim strankam v prostoru, vendar pa priporočajo, da se okvirna površina ne spusti pod mejo 15 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Prostore je treba redno prezračevati. Če gre za naravno prezračevanje, je treba imeti odprta vhodna vrata in dodaten vir zraka. Če to ni mogoče oz. je urejen sistem prisilnega prezračevanja, je treba zagotoviti najvišjo možno moč prisilnega prezračevanja in imeti odprta vhodna vrata.

Razdalja med čakajočimi na blagajni naj bo vsaj dva metra, lastnik poslovnega prostora pa mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete. Večjim trgovinam predlagajo, da nova stranka vstopi, ko se sprosti mesto ob blagajni. Za čakajoče pred poslovnimi prostori pa NIJZ predlaga razdaljo vsaj dveh metrov med posameznimi strankami.

Lastnikom poslovnih prostorov priporočajo organizacijo dela na način, da vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zunaj poslovnega časa trgovin, izvedejo, ko strank ni v prostoru.

Ob tem opozarjajo na ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos številk PIN in drugih površin ter predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev. Poleg tega priporočajo zagotovitev rokavic za enkratno uporabo, ki jih stranka po opravljenih storitvah ustrezno zavrže.

"Priporočamo, da se izdelki na oddelku delikates sprotno pripravljajo in niso razstavljeni v vitrinah. Kupcem priporočamo, da ostale izdelke, ki niso predpakirani, ob prihodu domov dobro operejo," so zapisali.

Pripravili so tudi priporočila za tržnice in prodajo izdelkov na kmetijah in navedli, da naj bo razdalja med kupcem in prodajalcem dva metra ter se fizični stik med osebama v največji možno meri omeji.

Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom prenašala preko domačih živali, živine ali živil. Podatkov o tveganju pri rokovanju ali uživanju toplotno neobdelanih živil ni, glede na podatke o preživetju drugih koronavirusov na površinah med transportom pa sklepajo, da je tveganje majhno. Koronavirusi za preživetje potrebujejo živega gostitelja (žival ali človeka), v hrani pa ne morejo uspevati.

Zaposlenim v živilskih dejavnostih svetujejo, da upoštevajo splošna priporočila, ne hodijo na delo bolni, skrbijo za ustrezno higieno rok in kašlja in varno ravnajo s hrano.

NIJZ priporoča tudi uporabo vseh alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava.