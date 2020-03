Nova24TV prejela več kot 120.000 evrov javnega denarja

Anže Logar je še pred kratkim trdil, da za Novo24TV »ni šel evro davkoplačevalskega denarja«

Anže Logar, SDS

© Borut Krajnc

Nova24TV in in njen spletni portal Nova24TV.si sta prejeli več kot 120.000 evrov javnega denarja. Takratni poslanec in zdajšnji zunanji minister Anže Logar je na odboru za kulturo o financiranju Nove24TV navedel, da za »pisanja nekega privatnega medija ni šel niti evro davkoplačevalskega denarja«.

Tedaj še poslanka LMŠ Nina Maurovič je televiziji Nova24TV očitala neetično poročanje, sovražni govor in hujskaštvo. Na očitke Maurovičeve se je odzval tedaj še poslanec SDS, zdaj pa že zunanji minister Anže Logar in med drugim dejal, da bi predlagateljica zaradi »pisanja nekega privatnega medija, za katerega ni šel evro davkoplačevalskega denarja«, spremenila zakon.

Kot je razvidno iz podatkov Erarja, ki kaže porabo javnih sredstev, sta tako podjetje Nova hiša, ki izdaja Novo24TV.si, kot podjetje NTV24.si, ki izdaja televizijski program, skupno prejemnici več kot 120.000 evrov javnega denarja.

Lani je NTV24.si na javnem razpisu ministrstva za kulturo za sofinanciranje medijskih vsebin prejel 21.120 evrov. Med največjimi plačniki so še Slovenske železnice, javna agencija za varnost prometa, občini Naklo in Grosuplje ter Radiotelevizija Slovenija.

Občina Grosuplje je za objavo do desetih spletnih prispevkov mesečno in do dveh videoprispevkov, v katerih uporabljajo gradivo, ki ga uredništvu dostavi občina, skupno plačala 12.566 evrov. S tem je kršila zakon o medijih, saj so prispevki občine oglasi, ki kot taki niso jasno označeni.

© Oštro.si

