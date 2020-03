Slovenija pričakuje pošiljko zaščitne opreme

Po napovedih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška si lahko v Sloveniji kmalu obetamo več kot tri milijone zaščitnih mask

© https://pixabay.com/

V Slovenijo naj bi danes, 18. marca prispela prva večja pošiljka zaščitne opreme, in sicer milijon in pol kirurških mask tipa dva. Vlada bo na seji obravnavala predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev ter oceno stanja glede epidemije novega koronavirusa, pričakovati pa je tudi razpravo o morebitnih novih zaščitnih ukrepih.

Pristojni so v zadnjih dneh po pregledu stanja na terenu ugotovili pomanjkanje zaščitne opreme, predvsem za zdravstvene delavce. Novi minister za zdravje Tomaž Gantar ob opozorilih, da so države, ki so ogrožene zaradi koronavirusa, začele omejevati izvoz zaščitnih sredstev, vendarle pričakuje, da se bo preskrbljenost z zaščitno opremo v naslednjih dneh izboljšala. Najprej jo bodo razdelili v zdravstvene ustanove, nato pa v domove za starejše, kritično infrastrukturo in podjetja.

Po napovedih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška si lahko v Sloveniji kmalu obetamo več kot tri milijone zaščitnih mask. Milijon in pol mask tipa dva bo dobavljenih danes, še milijon bolj učinkovitih mask tipa tri pa v ponedeljek. "Ta dobava bo omogočila, da se bo poleg nujnih ustanov oskrbovalo tudi industrijo oz. proizvodnjo, ki je nujna za delovanje države," je dejal minister, ki ga je vlada v sredo pooblastila za sprostitev zaščitne opreme iz državnih blagovnih rezerv.

Vlada bo danes obravnavala tudi predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev in ga po pričakovanjih poslala v obravnavo v DZ po nujnem postopku. Podjetjem, ki so se zaradi epidemije novega koronavirusa znašla v težavah, bi vlada priskočila na pomoč tudi z odlogom odplačevanja kreditov. Banke bodo lahko podjetjem odobrile odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za 12 mesecev, je razvidno iz predloga, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu.