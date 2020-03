Odpovedana tudi Evrovizija

Ukrepi za zajezitev novega koronavirusa so zagodli tudi Eurosongu

Sporočilo organizatorja EBU

© YouTube / EBU

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je na svoji spletni strani objavila obvestilo, da je tekmovanje za pesem Evrovizije 2020, ki bi po napovedih moralo potekati v maju, odpovedano. V času ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa organizatorji Evrovizije niso našli ustrezne alternativne rešitve za njeno izvedbo. Več bo znanega v prihodnjih dneh.

V sporočilu piše, da so pri EBU v minulih tednih zaradi vseh restrikcij, povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa, preučili več alternativnih možnosti za izvedbo priljubljenega glasbenega tekmovanja in nato enostavno morali sprejeti težko odločitev, da letošnjo izvedbo tekmovanja odpovedo.

"Ponosni smo, da je Evrovizija v minulih 64 letih brez prekinitve vsako leto združevala občinstva, in smo, tako kot na milijone oboževalcev po svetu, izjemno užaloščeni, da je ne bomo mogli izvesti v maju," so zapisali pri EBU.

V dodatnih pojasnilih so zapisali, da v aktualni situaciji po Evropi, ko stanje zaradi novega koronavirusa v prihodnjih mesecih ostaja negotovo, enostavno ne morejo zagotoviti izvedbe tako obsežnega dogodka v živo. Pojasnili so tudi, da se niso odločili za zamik datuma tekmovanja, ker bi to pomenilo skrajšanje časa priprav, ki bi ga imela do prihodnje Evrovizije letošnja zmagovalna država.

Prav tako po njihovih besedah Evrovizije ni mogoče izvesti brez gledalcev v studiu, saj za izvedbo tekmovanja kljub vsemu potrebujejo številčno ekipo, ki ne ustreza trenutnim omejitvam združevanja na Nizozemskem. Ne želijo pa si niti, da bi Evrovizija izgubila svoj tradicionalni duh, ki je pravzaprav v tem, da se v enem mestu združijo ljudje iz vse Evrope in se skupaj veselijo.

Kot so še dodali, bodo s soorganizatorji in mestom Rotterdam nadaljevali pogovore o tem, da bi mesto vseeno gostilo tekmovanje v letu 2021. Ob tem so se zahvalili nizozemski organizatorski ekipi tekmovanja vsem 41 državam, ki so sodelovale pri načrtovanju tekmovanja, ki bi po napovedih moralo potekati 12., 14. in pa 16. maja.

Slovenijo bi morala na Evroviziji predstavljati Ana Soklič s pesmijo Voda, Slovenija pa je imela še enega neuradnega predstavnika. Nemčijo bi moral namreč zastopati 22-letni slovenski pevec Benjamin Dolić pod umetniškim imenom Ben Dolic s skladbo Violent Thing.

