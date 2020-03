Bernardov rasizem

Brščič žaljivo tudi nad Afričane

Bernard Brščič lani pred državnim zborom na shodu proti globalnemu sporazumu o migracijah

© Gašper Lešnik

V času izrednih razmer, smo ljudje v karanteni, zagotovo podvrženi večjemu strahu in tesnobi, in zato nam te dni kdaj uide tudi kakšna nepremišljena izjava. Ker so naš edini stik z zunanjim svetom družabna omrežja, kakšno neumnost tudi zapišemo, tako da je lahko vsem na ogled. Če dejanje obžalujemo, se kasneje opravičimo, izjavo pa izbrišemo. Nekateri pa nestrpne izjave pišejo ves čas. In se za njih nikoli ne opravičijo, kaj šele, da bi priznali svojo zmoto. Eden od takšnih je Bernard Brščič, sicer sveže poročen s strankarsko kolegico iz Domovinske lige Normo Marijo Korošec, s katero sta postala prvi par ultra konservativne struje v Sloveniji. Njuna stališča so znana, zato jih ne bomo ponavljali.

V zadnjih dneh pa je bil Bernard Brščič ponovno nadvse dejaven na Twitterju, v zapisih pa mu je »ušla« marsikatera rasistična opazka. Njegova tokratna tarča so bili Afričani. »Velja sicer za politično nekorektno, a dejstvo je, da znaša povprečni IQ podsaharskega Afričana 75. Pojasni veliko o zaostalosti črne celine. Afrika je Afrika zaradi Afričanov,« je zapisal 11. marca. Isti dan je tvitnil tudi sledeče: »Kaj delajo v Afriki? Otroke. Lepo. A naj tudi skrbijo zanje! Zakaj bi morali za njihovo vzdrževanje skrbeti Evropejci?«

Zakaj Brščiča v času epidemije koronavirusa motijo prav Afričani pravzaprav sploh ni pomembno, glavno je, da imamo novega (nevidnega) sovražnika, po katerem se pljuva, četudi je njegova krivda zgolj ta, da se je rodil druge rase, na drugem kontinentu.

Da Brščič (milo rečeno) ne mara muslimanov in migrantov, smo bili že vajeni, to sicer tudi vsakič znova poudarja, 12. marca je spoj obojih na Twitterju označil za »musli migrante«. Drugega marca je opozoril, da smo Evropejci sami sebi največji sovražniki, saj »ob vsem orožju, ki ga premorejo naši varnostni organi, tega ob očitni muslimanski invaziji nismo pripravljeni uporabiti za obrambo sebe, svojih družin in domovin, nismo vredni preživetja«. dva dni kasneje pa je tvitnil sledeče: »Če je nezakonit vdor v državo človekova pravica, potem je tudi vlom v tuje stanovanje človekova pravica. Nezakoniti migranti niso nič drugega kot vlomilci. Namesto azila si zaslužijo zaporno kazen in potem izgon iz države.« Isti dan je poudaril, da v moralnem smislu Slovenci Afganistancem, Pakistancem in Nigerijcem nismo dolžni nič. »Nimamo ne skupne zgodovine, jezika, navad, kulture, vere, ideologij. Nič nas ne povezuje, smo popolni tujci. Zakaj podlegamo patološkemu altruizmu?« se je spraševal Brščič.

To, kar počne, ni nič drugega kot rasizem in ksenofobija. V že tako kritičnih časih pa so takšne sovražne izjave še posebej nevarne in vredne obsojanja.