Svet se je ustavil

Ali se bomo po krizi, po koncu pandemije, spet vrnili k normali? Normala ne obstaja, ampak nastaja sproti. Vrnili se bomo v prihodnost, ki pa se kroji prav zdaj.

Zadnja dva turista v Ljubljani, 15. marec 2020

© Gašper Lešnik

Stop the world - I want to get off (ustavite svet, izstopiti hočem) se glasi besedilo znane skladbe, ki smo se je v zadnjih letih v različnih verzijah lahko obilno naposlušali. No, svet se je ustavil, a izstopiti nimamo kam. Lahko samo ostanemo v njem, ne obstaja nobena varna zunanjost, kamor bi lahko izstopili, pobegnili. To je prvi in temeljni nauk pandemije: je povsod in vsi smo načeloma v njej. In prav to je treba vzeti za izhodišče: namesto da se ji poskušamo panično izogniti, sprejmimo, da je že tu, in naredimo vse, da se od znotraj spoprimemo z njo kot s skupno in resno težavo. Ker težava je vsekakor skupna in samo kot takšno jo lahko rešujemo.