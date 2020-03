Razmere so preresne, da bi izgubljali čas s paniko!

Koronavirusna epidemija ne razkriva le meja tržne globalizacije, temveč je tudi znak še usodnejše meje nacionalističnega populizma, ki vztraja pri popolni državni suverenosti

lustracija: Jernej Žumer

Naši mediji v neskončnost ponavljajo frazo Brez panike!, nato pa natresejo samo takšne podatke, ki povzročajo paniko. Razmere me spominjajo na mojo mladost v komunistični državi: ko so predstavniki države javnosti zagotavljali, da ni razloga za paniko, smo ta zagotovila razumeli kot nedvoumna znamenja, da so sami že panični.