TV-Roman

Roman Vodeb, (neuradni) kandidat za člana programskega sveta RTV Slovenija

Roman Vodeb

© RTVSLO / YouTube

Medtem ko so vse oči uprte v koronavirus, se nova vlada poigrava s kadrovanjem v vrhovih javnih institucij. Med njimi je RTV Slovenija. Če lahko verjamemo informacijam s Twitterja, bo med kandidati za člane programskega sveta tudi Roman Vodeb. To je potrdil sam in zapisal, da želi v RTV vnesti »pluralizem mnenj in interesov«.

Vodeb je samooklicani psihoanalitik, ki so mu doktorat zavrnili zaradi nezadostne strokovnosti, vendar ga to ni odvrnilo od izdaje besedila disertacije v knjigi. Naslovil jo je Prvi spol ali penis in ženska želja in se z njo želel postaviti po robu kultnemu feminističnemu delu Drugi spol Simone de Beauvoir.

Vodeb je pripadnik izrazito konservativne miselne struje, ki verjame v tradicionalne spolne vloge in jedrno družino, čeprav svojih mnenj ne podpre z znanstvenimi dejstvi. Feminizem na primer razlaga tako: »Feministična ideologija je zrasla na krilih latentnega psihičnega patosa spolno frustriranih, pogosto tudi spolno zlorabljenih žensk.«

Utemeljeno je torej vprašanje, zakaj bi bil Vodeb primeren za člana programskega sveta nacionalnega medija, če se je od njega zaradi nestrokovnosti odvrnila celo stroka. Če bo postal član programskega sveta, bo sodeloval pri odločanju o programskih smernicah, produkcijskem načrtu, finančnem načrtu, dajal mnenje o statutu RTV in podobno. Naloga, pri kateri bi si Vodeba še najteže predstavljali, pa je »obravnava pripomb in predlogov gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija ter opredeljevanje do njih«. Sploh če bi se na svet obrnila kakšna feministka ali neheteroseksualni posameznik.

Zdaj je predsednik sveta politolog in nekdanji politik Ciril Baškovič, v njem pa sedijo še predstavnika narodnih manjšin, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predstavnika predsednika republike, imenovana na predlog registriranih verskih skupnosti, trije zaposleni v RTV Prijatelja in ministra, slovenski Logar in madžarski Szijjárto / Foto: MZZ Slovenija, izbrani na notranjih volitvah, pet posameznikov, ki so jih predlagale politične stranke, in 16 posameznikov, ki jih je izbral državni zbor na predlog gledalcev in poslušalcev. V svet ne morejo biti imenovani člani organov političnih strank.

Zakon o RTV Slovenija še pravi, da morajo člani programskega sveta »svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko«, to pa bi utegnilo biti težko za posameznike z močno ideološko podstatjo, kot je omenjeni Vodeb. Še ena pomembna dejavnost sveta je imenovanje generalnega direktorja RTV na podlagi javnega razpisa. Programski svet RTV na predlog generalnega direktorja daje tudi soglasje kandidatom za odgovorne urednike.