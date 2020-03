Omejitev gibanja

Kam bomo lahko šli in kam ne?

© Borut Krajnc

Vlada je na pozni popoldanski seji sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji.

Gre za zelo omejujoči ukrep, ki bo začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in bo veljal do preklica.

Vlada sicer dopušča nekatere izjeme za posameznike, med drugimi lahko gredo v službo, v banko, na bencinsko postajo, v trgovino, lekarno, pa tudi v javni park ali na pošto … A to pomeni, da so sami, da ohranjajo varno razdaljo do druge osebe. Podrobnosti o ukrepu si lahko preberete na tej spletni povezavi.

Kljub drugačnim napovedim pa je vlada vseeno pustili priprta vrata za družine. V vladnem odloku je tako zapisano, da je gibanje in zadrževanje na javnem kraju dovoljeno tudi »skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin«.

Družinski sprehodi so torej dovoljeni, vrstniška ali pa prijateljska druženja pa ne.

Čez nekaj ur bo z državniškim govorom nacijo nagovoril predsednik vlade Janez Janša. Državljanom naj bi razkril svoje misli o epidemiji in načrte za prihodnje dni.

Morda pa ima Janša v rokavu še kakšnega asa. Recimo razglasitev izrednih razmer, začasno zamrznitve dela v parlamentu in popoln nazor nad Slovenijo?