Janez Janša Sloveniji: »Ne bomo lačni«

Predsednik vlade je v nagovoru državljankam in državljanom poudaril, da običajne procedure marsikje ne delujejo in da je človeška solidarnost danes na preizkušnji

Janez Janša med nagovorom državljankam in državljanom

© YouTube / STA

Premier Janez Janša je v nagovoru ob sprejemanju novih ukrepov, med katerimi je tudi dvig plač ministrom in sekretarjem na najvišjo možno raven ter omejitev gibanja za državljane, izpostavil, da nas je kriza zajela v času, ko so nekateri najvitalnejši instrumenti države za njeno obvladovanje kadrovsko osiromašeni. Napoveduje popolnjevanje enot Slovenske vojske (SV) s prostovoljno rezervo. Človeška solidarnost je na preizkušnji, pravi, a ugotavlja, da bo zmagala.

"Svojo državo smo pred 30 leti ustanovili in ubranili tudi zato, da bi v njej lahko živeli svobodno. Omejevanje gibanja je v temeljnem nasprotju z bistvom našega življenja in hotenja. Toda v tem trenutku je nujno, če želimo rešiti mnoga življenja," je v videonagovoru slovenskim državljanom, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, pojasnil Janša.

Zato je prosil, da odlok o omejitvi gibanja, ki ga je vlada sprejela na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in bo veljal od polnoči dalje, dosledno upoštevajo. V bolnišnicah imamo po njegovih besedah že tudi mlade, ki so oboleli za virusom, zato nevarnosti res ne podcenjujmo.

"Če smo doma, porabimo čas, ki je kar naenkrat na voljo, za družino, za študij, za kuharske recepte, za opravila na vrtu ali njivi. Preberimo knjigo, ki že dolgo čaka na polici in pokličimo znanca ali prijatelja, ki ga že dolgo nismo. Razmislimo o osebnih in poslovnih izzivih, ki nas čakajo po krizi," je pozval Janša. Veliko koristnega lahko po njegovem mnenju naredimo zase tudi v teh časih. "Veliko pa je tudi drobnih, a prijetnih stvari, za katere dolgo ni bilo časa. Bodimo v mislih in molitvah s tistimi, ki so zboleli in s tistimi, ki varujejo njihova življenja," je dodal.

"Najbolj nujno je, da se zavemo, da tudi najbolj drastični ukrepi ne bodo zalegli, če se ne bomo zavedali, da je vsak izmed nas tako del problema kot del rešitve. Virus lahko širimo samo mi kot posamezniki. Samo kot posamezniki lahko tudi vsaj upočasnimo širitev."

Janez Janša

Janša je spomnil, da je pandemija korona virusa spremenila svet. "Časa krize ni mogoče izmeriti, zagotovo pa ne govorimo o dnevih, temveč najmanj o tednih in mesecih. A če bomo res vsi storili vse, kar je potrebno, potem bomo to nevarnost v vsakem primeru uspešno premagali in nekoč bomo lahko normalno živeli naprej," je prepričan.

Po Janševih ocenah od razglasitve neodvisnosti in od vojne za Slovenijo še nikoli nismo bili v težjem položaju. Nevarnost je po njegovem mnenju hujša kot v klasični vojni, razen če je v njej uporabljeno biološko orožje. Dokler ne bo na voljo cepiva, je naša edina možnost upočasnitev širjenja virusa, zato smo v bitki s časom, opozarja predsednik vlade. Spomnil pa je tudi, da je imela vlada od prisege na voljo, da se pripravi, največ polovico ene sobote, večina ministrov niti to ne. Zato so bili primorani ustanoviti krizni štab za obvladovanje koronavirusa.

Po Janševih besedah nekatere države enostavno sprejemajo odloke, ki so jih pripravili mesece in tedne prej, "mi jih moramo domisliti, napisati, uskladiti in sprejeti v enem dnevu ali celo nekaj urah". Tako sledijo tudi ravnanju tistih držav, ki so imele ukrepe domišljene in pripravljene vnaprej.

Po njegovih navedbah sicer danes urgentno rešujejo dobave zaščitne opreme. Ta ni bila naročena pravočasno, zato so mnoge dobave obtičale pred administrativnimi in transportnimi ovirami. "Države, ki so razglasile izredno ali vojno stanje, so s tem odpravile vrsto notranjih in evropskih predpisov. Državne, ponekod tudi lokalne oblasti izvajajo zasege tovrstne opreme. Običajne procedure marsikje ne delujejo," je navedel.

Po Janševem mnenju bodo še nekaj dni primorani nadaljevati z zbiranjem notranjih rezerv in jih usmerjati po najnujnejših prioritetah. Zaganjamo lastno proizvodnjo, podobno ravnajo praktično vse države. "V razmeroma kratkem času bo v Evropi in pri nas na voljo dovolj zaščitne opreme, končno pri njeni izdelavi ne gre za vesoljsko tehnologijo," je ocenil in dodal, da se zato osredotočajo na zagotovitev dodatne kritične medicinske opreme in zdravil, kar bo srednjeročno zahtevnejši izziv.

"Blagovne rezerve hrane in drugih potrebščin so znatne in jih bomo še dopolnjevali. Slovensko kmetijstvo veliko zmore. Ne bomo lačni."

Nekateri ukrepi, kot na primer popolna prepoved javnega potniškega prometa in omejitev nekaterih drugih dejavnosti, se bodo po Janševih navedbah lahko v prihodnjih tednih, ko bo zaščitne opreme dovolj in bodo predpisani natančnejši postopki, delno omilili. "Blagovne rezerve hrane in drugih potrebščin so znatne in jih bomo še dopolnjevali. Slovensko kmetijstvo veliko zmore. Ne bomo lačni," zagotavlja Janša.

Premier sicer ocenjuje, da nas je kriza zajela v trenutku, ko so nekateri najvitalnejši instrumenti države za njeno obvladovanje kadrovsko izjemno osiromašeni. Slovenska vojska (SV) bo zato v prihodnjih dneh začela popolnjevati svoje enote s prostovoljno rezervo, je napovedal Janša in vse, ki obvladajo vojaška znanja in veščine in ne delajo na nujnih delovnih mestih, povabil, da se prostovoljno pridružijo skupnim naporom za zagotavljanje splošne varnosti.

Ob tem se je znova zahvalil zdravstvenemu osebju, zdravnikom, sestram, delavcem v laboratorijih, ordinacijah, domovih za ostarele, v delujoči proizvodnji in javnih službah. Zahvalil se je tudi županom, civilni zaščiti in članom kriznega štaba. Prav tako vsem sodržavljankam in sodržavljanom, prostovoljcem, ki so se organizirali v okoljih, v katerih živijo in ponudili pomoč starejšim in bolnim, ki so najbolj ogroženi: "Človeška solidarnost je danes na preizkušnji. Vesel sem, ker vidim, da bo zmagala."

pneTRUq7FGw