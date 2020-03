Nemci kopičijo zaloge toaletnega papirja, Španci in Italijani pa vino

Zaradi pandemije novega koronavirusa, ljudje množično kopičijo zaloge različnih izdelkov

© Pikrepo.com

Ob pandemiji novega koronavirusa si številni kopičijo zaloge različnih izdelkov. Pri tem se je izkazalo, da v različnih državah množično nakupujejo različno blago, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Medtem ko so Nemci v trgovinah najprej izpraznili police s testeninami in toaletnim papirjem, so se Italijani in Španci oskrbeli z vinom, Turki pa s kolonjsko vodo.

Veliko povpraševanje po toaletnem papirju so zaznali tudi v Skandinaviji, ZDA, Veliki Britaniji in Izraelu. V Italiji ga po drugi strani ne kupujejo toliko na zalogo, kopičijo pa razkužilo.

V Turčiji je trenutno težko priti do njihove kolonjske vode, Kolonye, ki jo tradicionalno ponudijo obiskovalcem, nekateri pa si z njo "osvežijo" roke na potovanjih. Ker vsebuje okoli 80 odstotkov etanola, deluje dezinfekcijsko.

V Španiji je poleg toaletnega papirja in testenin zadnje dni v trgovinah težko kupiti vino. Tudi v Italiji so police z vinom pogosto prazne, medtem pa so si Bolgari nakupili zaloge citrusov.

V Skandinaviji oblasti opozarjajo prebivalce, naj ne kupujejo na zalogo zdravil, kot sta paracetamol in inzulin.

V ZDA je veliko povpraševanje po vodi v plastenkah, v trgovinah na območju Washingtona pa so izpraznjene tudi police z mesom.

Nizozemci pa so se oskrbeli z marihuano. Tik pred zaprtjem znamenitih prodajaln, coffee shopov, zaradi koronavirusa so ljudje v nedeljo v dolgih vrstah čakali, da so si kupili zaloge, še poroča dpa.