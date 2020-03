Janšev napad na Nacionalni inštitut za javno zdravje

Zakaj se je vladi Janeza Janše na vrhuncu epidemije tako mudilo z zamenjavo direktorice Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), razkrivajo elektronska sporočila predsednika vlade in ministra za zdravje Tomaža Gantarja

Janez Janša in Tomaž Gantar sta stara znanca. Fotografija "sestanka v lokalu" je nastala pred skoraj desetimi leti ...

© Denis Sarkić

Spletni portal Necenzurirano.si danes objavlja elektronska sporočila med Janezom Janšo in zdravstvenim ministrom Tomažem Gantarjem.

Po tem, ko je v petek prisegla nova vlada, je namreč v boju proti koronavirusu Janez Janša sebe postavil na prvo mesto epidemologe in infektologe iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa na stranski tir. Tako sta ta teden Janša in Gantar odstavila direktorico NIJZ Nino Pirnat in večkrat kritizirala delo strokovnjakov, zaradi česar naj bi v sredo popoldne Alenka Trop Skaza iz celjske enote NIJZ Gantarju in Janši poslala naslednje sporočilo:

"Vezano na našo izjavo o neodzivnosti NIJZ je ta v kontekstu dela epidemiologov nekorektna. Epidemiologi delamo skoraj noč in dan na terenu in pri pripravi številnih navodil in priporočil, ki jih zahteva oziroma potrebuje stroka in javnost. (...) Vsi delamo altruistično, grozi pa izgorelost imenovanih specialistov, saj nas je v okviru kvote zaposlenih (...) zelo malo. Na območnih enotah je ponekod samo po en epidemiolog za terensko epidemiologijo."

"Minister ni imel v mislih vas, pa tudi javnost ni tako razumela, ampak vodstvo."



Janša v odgovoru Skazi

Janša je Skazi nato kot Gantarjev odvetnik odgovoril: "Minister ni imel v mislih vas, pa tudi javnost ni tako razumela, ampak vodstvo." Torej Pirnatovo, ki pa je v zadnjih tednih bila predvsem glas vseh zaposlenih strokovnjakov v NIJZ. O tem, kako je nova vlada strokovnjake postavila na drugo mesto in začela sprejemati odločitve v okviru novega kriznega štaba, povezanega z obrambnim ministrstvom, pa pišemo v novi Mladini.