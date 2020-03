10 nasvetov za delo od doma

Kako ostati produktiven v času korone

© The Dark Nut / Pixabay

Zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov za omejitev gibanja, ki jih vlada posledično sprejema, vse več ljudi dela od doma. Tisti, ki imajo to možnost, seveda. Nekateri so na to, da jim vsega službenega dela ni bilo treba opraviti v pisarni, ampak so lahko delali tudi od drugod, navajeni že od prej, za številne pa je delo od doma nov koncept, ki zahteva veliko samodiscipline in prilagajanja dnevne rutine. Revija PC Magazine je pred kratkim pripravila seznam nasvetov, s katerimi lahko ostanete organizirani in produktivni tudi v pižami, za domačo mizo in brez družbe sodelavcev ali šefa, ki bi bdel nad vami.

Deset najbolj koristnih objavljamo spodaj.

1. Držite se urnika

Sestavite urnik in se ga držite. Večini ljudi tudi v domačem okolju pomaga, če vedo, kdaj bodo z delom začeli in kdaj končali. Tako lahko še vedno ločijo med službenim in zasebnim življenjem, četudi to zdaj poteka v istem prostoru. Kadar pa že morate delo podaljšati v čas, namenjen zasebnemu življenju, poskusite to kompenzirati tako, da prihodnji dan dlje spite ali pa prej zaključite z delom.

2. Vzpostavite jutranjo rutino

Odločitev, da se boste ob določeni uri usedli za mizo in pričeli z delom, je eno, a realnost je pogosto drugačna, zato je dobro, da vzpostavite jutranje rituale, ki vam bodo pomagali, da boste do trenutka, ko bi morali začeti delati, res pripravljeni na to. Nekateri ne morejo začeti dneva brez kave, drugi brez jutranjega teka – nekaterim pa pomaga zgolj to, da se preoblečejo iz pižame.

3. Povejte sostanovalcem, kdaj delate

Če delate od doma, ta prostor najverjetneje delite s cimri ali družinskimi člani. Natančno jim povejte, kdaj delate in kdaj ne. Samo zato, ker ste zdaj ves čas doma, še ne pomeni, da imate stalno čas za domača opravila ali ukvarjanje z otroki. Če ne postavite jasnih meja, bo vaša produktivnost trpela.

4. Delajte premore

Kot bi šli v službi za eno uro na kosilo, si vzemite ta čas tudi doma. Umaknite se od računalnika in telefona in v miru pojejte, poleg tega pa imate lahko v delovnem dnevu še vsaj dva krajša premora.

5. Premore dobro izkoristite

Ker ste doma, to ne pomeni, da lahko pojeste v desetih minutah in greste nazaj delat. Če vam bo lažje, si nastavite timer. Vsaj eno uro res posvetite prehranjevanju in počitku.

6. Pojdite ven

Vaše telo potrebuje gibanje in svež zrak. Pomagalo bo tudi, če se na kratko sprehodite po vrtu ali okoli stanovanja.

7. Komunicirajte

Delo od doma navadno zahteva bolj učinkovito komunikacijo s šefom in sodelavci. Sodelavce redno obveščajte o tem, kaj počnete, kdaj ste na voljo za delovne naloge in kdaj ste opravili nekaj, kar vam je bilo naročeno. To ne pomeni, da jim morate prek e-maila pošiljati eseje, v katerih natančno razlagate, česa se boste lotili zdaj, gotovo pa boste morali kakšno stvar omeniti dvakrat.

8. Osredotočite se na dobre plati dela od doma

Na primer na to, da v času, ko ste hodili v službo, nikoli niste utegnili ničesar skuhati ali speči, zdaj pa lahko vsako jutro spečete svež kruh, še preden začnete z delom.

9. Ne bodite prestrogi do sebe

Delo od doma zahteva več discipline kot delo v pisarni. Ne imejte slabe vesti, če vam koncentracija popusti ali če se vam zdi, da ste naredili manj, kot ste si zastavili. Pogovarjajte se s sodelavci in ostalimi ljudmi, ki delajo od doma – gotovo se jim dogaja podobno.

10. Zaključite svoj dan z rutino

Ni slabo, če imate tudi ob koncu dneva rituale, ki vam pomagajo, da si odpočijete možgane. Sprehodite psa, naredite jogo, poslušajte podcast – ali pa se vsaj izpišite iz službenega e-maila.