Janševi napadi na RTV Slovenija so nesprejemljivi

Premier Janez Janša se je že v prvem tednu vladanja lotil tudi izvajanja pritiskov na medije. Včeraj denimo na RTV Slovenija. Njegova vlada pa je novinarske konference kar ukinila.

Janšev tvit o RTV

© Twitter

Petkov tvit premierja Janeza Janše o delovanju RTV Slovenija je zbudil ostre odzive Društva novinarjev Slovenije (DNS) in vodstva RTV. Napadi na RTV Slovenija zaradi kritičnega poročanja o ukrepih vlade so popolnoma nesprejemljivi, so zapisali v društvu, vodstvo RTV Slovenija pa je poudarilo, da ne pristajajo na cenzuro.

Janša je na Twitterju poobjavil prispevek TV Slovenija in pripisal: "Ne širite laži, TV Slovenija. Plačujemo vas za to, da v teh časih informirate, ne pa zavajate javnost. Očitno je vas preveč in ste predobro plačani." S tem se je odzval na pogovor TV Slovenije s predsednico Sindikata Mladi plus Teo Jarc.

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) Janševe izjave razumejo kot "grožnjo zaposlenim na RTV Slovenija pred morebitno izgubo zaposlitve ali drugimi represivnimi ukrepi, ki jih utegnejo doleteti, če ne bodo poročali tako, kot ustreza trenutni oblasti". Ocenjujejo, da je izjava znak za skrb.

"Javni servis je steber obveščanja javnosti, še posebej v tem času, saj ima edini dovolj kadrovskih in drugih virov, da zdrži tudi dolgotrajne izredne razmere. Osnovna naloga novinarjev in medijev v demokratičnih družbah ni, da so lakaji oblasti, temveč, nasprotno, da jo kritično nadzirajo," so poudarili v DNS.

"Javni servis je steber obveščanja javnosti, še posebej v tem času, saj ima edini dovolj kadrovskih in drugih virov, da zdrži tudi dolgotrajne izredne razmere. Osnovna naloga novinarjev in medijev v demokratičnih družbah ni, da so lakaji oblasti, temveč, nasprotno, da jo kritično nadzirajo."



Društvo novinarjev Slovenije

Tudi generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je danes za Radio Slovenija poudaril, da javni servis ravno v teh časih izkazuje sposobnost natančnega in celovitega informiranja na vseh svojih programih. "RTV Slovenija ne laže, če objavlja novic in odmeve, ki komu niso všeč. To samo kaže, da smo sposobni prispevati svoj delež k demokratičnosti družbe. Brez tega ni demokracije. Če nam bo kdajkoli spodrsnilo in naše sporočilo ne bo resnično, ga bomo vedno na ustrezen način korigirali," je zagotovil Kadunc.

"Nismo v vojni in na cenzuro ne pristajamo. Zahtevamo tudi odgovore na relevantna vprašanja. Nihče nam nima pravice govoriti, kaj in kako naj objavljamo. Zagotovo bomo naredili vse za celovito in verodostojno informiranje," je še dejal.

"Nismo v vojni in na cenzuro ne pristajamo. Zahtevamo tudi odgovore na relevantna vprašanja. Nihče nam nima pravice govoriti, kaj in kako naj objavljamo. Zagotovo bomo naredili vse za celovito in verodostojno informiranje."



Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija

Po besedah generalnega direktorja RTV do sedaj nobena študija ni pokazala, da je zaposlenih preveč za obseg programov javnega servisa. Število zaposlenih in sodelavcev so že zmanjšali za več kot deset odstotkov, tudi povprečne plače so na RTVS bistveno manj zrasle kot v javnem sektorju nasploh, je spomnil. Zavrnil je tudi pozive k neplačevanju RTV-prispevka, brez katerega bi izgubili javni servis.

V DNS so še so opomnili, so napadi na javni servis in medije značilnosti nedemokratičnih in avtoritarnih režimov. V bojazni pred podobnimi nevarnimi praksami so zato o dogajanju obvestili Evropsko zvezo novinarjev in Mednarodni inštitut za tisk, so sporočili.

Janšev tvit o RTV, drugič

© Twitter

Popolni suspenz novinarjev je nevarna stvar

Spodaj v celoti objavljamo tudi sporočilo DNS, ki se nanaša na ukinitev novinarskih konferenc.

V Društvu novinarjev Slovenije ostro protestiramo proti napovedani spremembi načina komuniciranja z mediji, ki predstavnikom medijev ne omogoča prisotnosti na izjavah vlade za javnost. Ocenjujemo, da gre kljub resnosti trenutne situacije za nesorazmeren in restriktiven ukrep. Popolni suspenz novinarjev je nevarna stvar. Zastavljanje vprašanj nosilcem oblasti je ključno za nadzor in demokracijo ter je osnovna naloga novinarjev. Če bodo novinarji morali zastavljati vprašanja vnaprej, ne bodo imeli možnosti reakcije na odgovore s podvprašanji. Ravno v teh časih, ko ljudje ostajajo doma, so mediji njihovo okno v svet. Hkrati novi omejevalni ukrepi in grožnja novega koronavirusa sprožajo številna vpašanja in skrbi, ki jih naslavljajo na medije, zato je prav, da mediji poskušajo javnosti zagotoviti vse relevantne informacije, ki so potrebne, da ravnajo samozaščitno. Do teh informacij pa lahko pridejo le s postavljanjem vprašanj odgovornim in so torej mediji danes še bolj kot kadarkoli podaljšana roka javnosti, ki se ji oblast ne sme izogibati. Obstajajo številne tehnološke možnosti za komunikacijo v realnem času, zato mora vlada vzpostaviti vsaj videokonferenčne kanale, ki bodo novinarjem omogočili sprotno zastavljanje vprašanj. Vlado pozivamo, naj novinarjem omogoči prisotnost na izjavah za javnost vsaj na daljavo in tako zagotovi dostop do informacij v javnem interesu.