V Avstriji ocene, da ukrepi proti koronavirusu začenjajo delovati

Rudolf Anschober, avstrijski minister za zdravje

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je ocenil, da strogi ukrepi zoper širjenje novega koronavirusa že začenjajo delovati, in to teden in pol po tem, ko je vlada začela z omejitvami gibanja ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Število potrjenih okužb je od sobote do danes naraslo za 15 odstotkov na 3244 primerov, a stalno pada v primerjavi z dnevi pred zaostritvijo omejitev, ko je rast okužb dnevno dosegala tudi 40 odstotkov.

"Toda odstotek števila okužb mora še naprej padati. Še vedno je rast previsoka," je poudaril Anschober v sporočilu za javnost in dodal, da je cilj znižati odstotek rasti okužb na enomestno število v naslednjih treh tednih.

Strogi ukrepi zoper širjenje novega koronavirusa v Avstriji po ocenah ministrstva za zdravje že začenjajo delovati. In to le teden in pol po tem, ko je vlada začela z omejitvami gibanja ljudi.

"Opozarjam, da moramo vztrajati," je ukrepe glede aktivnosti na prostem, zaprtja šol, kulturnih ustanov, mnogih trgovin in smučarskih središč pokomentiral avstrijski minister.

Oblasti v dolini Zillertal, priljubljeni smučarski destinaciji, so v poskusu omejitve širjenja okužb vse goste, ki so bili tam v zadnjem obdobju in se zabavali v barih, opozorile, naj bodo previdni glede simptomov bolezni Covid-19.

Dolina na Tirolskem je sicer žarišče izbruha virusa v Avstriji. Od tam so turisti virus prenesli v Nemčijo in skandinavske države.

Medtem ko so hoteli že opozorili nedavne goste, pa so lokalne oblasti opozorile tudi ljudi, ki so obiskali bare in restavracije v Mayrhofnu, Gerlosu, Zell am Zillerju in Aschau-Kaltenbachu med 8. in 15. marcem.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, morajo gosti pozorno spremljati svoje zdravje in poklicati zdravstvene službe, če zaznajo simptome bolezni Covid-19.

Število okuženih z virusom na Tirolskem je danes zvečer pri 665, kar po podatkih avstrijskega ministrstva za zdravje predstavlja petino vseh v Avstriji.

Tirolska vlada je bila sicer deležna kritik, da se je na pandemijo novega koronavirusa z zaprtjem smučišč odzvala prepočasi in da je turiste izpustila brez ustreznih ukrepov zoper širjenje virusa.

Guverner Tirolske Günther Platter pa pravi, da so oblasti odločno ukrepale, a da v krizi pač ni mogoče vsega popolno izpeljati.