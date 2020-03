New York največje žarišče koronavirusa v ZDA

Znameniti Times Square v New Yorku

V ZDA je trenutno 27.000 primerov okužbe s koronavirusom od tega 15.168 v zvezni državi New York, v samem mestu New York (City) pa 9000. Po ZDA je doslej umrlo 347 ljudi, v državi New York 114, v mestu pa več kot 60. Župan Bill de Blasio in guverner Andrew Cuomo zvezno vlado pozivata, naj pošlje na pomoč vojsko.

De Blasio je zagotovil, da bo april hujši od marca, maj pa hujši od aprila. Razstaviščni in konvencijski center Jacob Javits, kjer so potekale velike prireditve, kot so avtomobilski sejmi, nameravajo predelati v veliko zasilno bolnišnico.

Vse več okužb ugotavljajo v zaporih, kjer je družbena izolacija praktično nemogoča. V zaporu Rikers Island je trenutno 38 okuženih, od tega 12 paznikov. Guverner Cuomo napoveduje izpuščanje zapornikov, ki niso nevarni za okolico.

De Blasio je predsednika ZDA Donalda Trumpa opozoril, da bo kriv za smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, če nemudoma ne zažene proizvodnje nujnih potrebščin, kot so ventilatorji, maske in rokavice.

"Veliko pošiljko ventilatorjev nujno potrebujemo v naslednjih desetih dneh. Vojska ima izjemne zdravstvene kapacitete. Vojaško zdravstveno osebje je treba nemudoma poslati na krizna območja, kot je New York. Zakaj so še naprej v oporiščih? Predsednik mora izdati ukaz," je dejal župan.

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je zagotovil, da bo zvezna vlada poslala vire tja, kjer so najbolj potrebni. "New York je na prvem mestu. Potem sta tu še Kalifornija in država Washington," je dejal Fauci.

De Blasio se je pritoževal tudi nad tem, da Trump ni ukazal "vojne proizvodnje", čeprav je oživel veljavnost ustreznega zakona. "Nimamo nobenih znamenj, da tovarne obratujejo 24 ur na dan. Nismo dobili nobene pošiljke," je dejal župan. Guverner pa je dejal, da države ne morejo tekmovati med seboj za potrebščine.

Cuomo je še dejal, da je bilo 70 odstotkov smrtnih primerov v državi doslej med osebami starejšimi od 70 let, večina pa je imela druge zdravstvene težave poleg bolezni covid-19. Opozoril je tudi, da je več kot polovica okuženih v državi starih med 18 do 49 let.

Nocoj začne veljati guvernerjev ukaz o delni karanteni, ki zapira vsa podjetja in trgovine, razen tistih z živili in zdravili. Gibanje v skupinah pa je prepovedano. Guverner se je pritoževal nad meščani New Yorka, ki so v soboto in nedeljo napolnili parke, kar je označil za arogantno in samouničujoče obnašanje.

Izven parkov pa mesto več ni niti najmanj podobno samo sebi. Koronavirus je New Yorku odvzel njegovo bistvo, zaradi katerega je bil drugačen od podobnih mest sveta.

Družabno življenje je povsem zamrlo. Bari in restavracije so zaprti, prav tako gledališča in muzeji. Združeni narodi ne obratujejo, razen za nujne zadeve. Nekoč s turisti napolnjeni predeli, kot so Times Square, 5. avenija, Rockeffeller center in drugi pa samevajo. Po ulicah in avenijah, ki spominjajo na 12. september 2001, dan po terorističnih napadih Al Kaide, pa so večinoma le še brezdomci.

