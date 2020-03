Alternativna Evrovizijia

Po tem, ko so organizatorji odpovedali priljubljeno glasbeno tekmovanje, sedaj iščejo možnosti za njegovo alternativno izvedbo, ki ne bi bila tekmovalnega značaja

Po tem, ko so organizatorji Evrovizije zaradi širjenja novega koronavirusa odpovedali priljubljeno glasbeno tekmovanje, sedaj iščejo možnosti za njegovo alternativno izvedbo, ki ne bi bila tekmovalnega značaja, bi pa predstavljala poklon vsem izvajalcem, ki bi morali maja nastopiti v Rotterdamu.

Iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU) so pred dnevi sporočili, da bo Evrovizija v Rotterdamu, ki je bila napovedana za 12., 14.in 16. maj, odpovedana. Sporočili so še, da za letošnjo izdajo izbrane pesmi ne bodo mogle sodelovati na tekmovanju v letu 2021, se bodo pa lahko posamezne države odločile, ali bodo v boj poslale istega izvajalca oziroma izvajalko, so zapisali na portalu MMC RTV SLO.

EBU in njegove članice sedaj razmišljajo o alternativnem dogodku z izbranimi izvajalci, ki bi potekal v obliki revijskega šova, a bi v obdobju, ko morajo ljudje ostajati doma, združil in razvedril občinstvo po vsej Evropi. Prav tako pa bi bil dogodek poklon vsem skladbam in izvajalcem, ki bi se morali predstaviti na letošnji Pesmi Evrovizije, še navaja portal. Idejo o alternativni Evroviziji sicer še razvijajo, več pa bo znanega v prihodnjih dneh.

Slovenijo bi morala na Evroviziji predstavljati Ana Soklič s pesmijo Voda, Slovenija pa je imela še enega neuradnega predstavnika. Nemčijo bi moral namreč zastopati 22-letni slovenski pevec Benjamin Dolić pod umetniškim imenom Ben Dolic s skladbo Violent Thing.

