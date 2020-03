Prvi okuženi v Italiji ni bil pakistanski migrant

Dostavljavec hrane iz Pavie ni italijanski ničti pacient

V Italiji ne vedo, kdo je ničti pacient v državi, je pokazala tamkajšnja epidemiološka raziskava. Dokaza, da naj bi bil to pakistanski migrant, kot so zapisali na portalu, ni.

V Italiji domnevajo, da je »pacient nič«, ki naj bi v tej državi povzročil pandemijo koronavirusa, pakistanski migrant, je poročal spletni portal Nova24TV. Pri tem so poobjavili fotomontažo dveh fotografij in zapisali: »Pacient številka nič v Italiji: To je pakistanski migrant, ki se ni izoliral in testiral na koronavirus.«

Neresnična trditev Nova24TV

Vendar fotografija kolesarja v kratkih hlačah na levi strani fotomontaže ne prikazuje domnevnega ničtega pacienta. Je last italijanske tiskovne agencije Ansa, kjer so pojasnili, da je arhivirana pod ključno besedo »kolesarji« in ne pod besedo »migranti«.

Fotografijo je v prispevku o pravicah kolesarjev oktobra lani objavil italijanski časnik Corriere Della Sera. Objavljena je bila torej mesece pred prvimi okužbami s koronavirusom v državi.

Pri svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da ni dokazov za trditev, da je prav neki migrant iz Pakistana ničti pacient. »Italijanske pristojne službe so jasne: v tej fazi ni mogoče identificirati pacienta nič,« so dodali.

