Zakaj izredne razmere? Saj nismo v vojni!

Komentar odgovornega urednika

Janez Janša, premier

© Gašper Lešnik

Danes ob enih popoldan je predsednik vlade Janez Janša v tvitu zapisal: »Apel ustavnim pravnikom: Kje vidite rešitev, s katero lahko v teh razmerah skrajšamo čas od sprejetja do objave oziroma uveljavitve zakona (veto, referendum)? Sedanji rok 8 dni ne glede na možno soglasje oziroma večino v DZ preprečuje hitro intervencijo prek zakona. #koronavirus.« Ta zapis ni bil namenjen ustavnim pravnikom, saj predsednik vlade lahko vedno povabi ustavne pravnike na pogovor, pri njih naroči pravna mnenja itd., na razpolago ima tudi pravno službo vlade. To sporočilo je spin, torej politično sporočilo s prikritim namenom.

Janša že od preteklega tedna namreč poskuša dokazati, da je največja ovira vlade zakonodajni postopek, zaradi katerega ne more dovolj hitro prevajati odločitev v realne ukrepe. A to preprosto ni res. Slovenija ni v vojni. Če gre na primer za finančno pomoč, vlada lahko v času sprejemanja zakonov izda akontacije pomoči – ne nazadnje si je že izborila samovoljno prerazporejanje sredstev iz proračuna –, vse ostale ukrepe s področja varovanja pa lahko sprejema v skladu z zdravstveno zakonodajo, ki v času epidemij olajšajo izvrševanje vladnih odločitev. Z drugimi besedami, vlada nima nobenih ovir pri izvrševanju odločitev. Še enkrat: nismo v vojni, temveč imamo skoraj 500 potrjenih okuženih z zelo nevarnim in nepredvidljivim virusom, glavno, kar mora vlada v tem trenutku storiti, pa je, da oblikuje sveženj gospodarskih ukrepov in zagotovi dovolj materiala, pogojev in morebitno dodatno pomoč zdravstvenemu osebju. Za to ne potrebuje izrednih razmer. Izredne razmere so izgovor, da bi v Sloveniji vpeljal avtokratski režim po vzoru Viktorja Orbána. Od preteklega tedna Madžarska v mednarodnem pravnem okvirju ne velja več za demokratično državo.

Zakaj je torej Janša napisal omenjeni tvit in kaj hoče z njim doseči? V javnost poskuša uvesti prepričanje, da vlada ne bo mogla pomagati prebivalstvu in gospodarstvu, če ne bo vpeljala izrednih razmer. In s tem sebi izrednih pooblastil. In ko straši z referendumom in vetom, gre za zavajanje. V državnem svetu ima že ves čas večino prav desnica, poleg tega ne tvegamo z napovedjo, da se bodo svetniki - podobno kot so to že storili minuli teden - tudi v prihodnje vnaprej odrekali vetu. Bojazen o vnovičnem odločanju je torej brezpredmetna. Enako brezpredmetno je tudi govorjenje o grozečem referendumu: referenduma po ustavi ni dopustno razpisati, če gre za nujne finančne ali druge zakone (obramba, varnost itd)… 90. Člen ustave je jasen: »Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev. Referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč.«

Takšnega zavajanja si resen predsednik vlade z dobrimi nameni ne more privoščiti.

Ne gre torej za apel ustavnim pravnikom. Gre za ustvarjanje pogojev za uvedbo izrednih razmer. A za izredne razmere poleg že sedanjih sprejetih ukrepov ni nobenega razloga. Vlada ima večino v državnem zboru in - ponovimo - nismo v vojni, ampak se soočamo z nevarnim in zelo zahrbtnim virusom. Za to ne potrebujemo vojske na mejah in od rednih pooblastil odstopajočega policijskega nadzora na naših ulicah.

Dovolj je vojne retorike, dovolj je zastraševanja. Ne, ne potrebujemo izrednih razmer, ampak mir in podporo vsem uslužbencem, ki danes bijejo bitko z virusom. Vlada, ki si na račun virusa poskuša izboriti posebna pooblastila, jim ni v podporo, temveč je na nasprotni strani. V resnici dela škodo, namesto da bi bila podpora zdravstvu, civilni zaščiti, državnim uslužbencem, podjetnikom, samozaposlenim in vsem drugim, ki živimo v tej državi.

Dovolj je tega zlorabljanja resnih razmer.