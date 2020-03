V Italiji s koronavirusom okuženih tudi skoraj 5000 zdravstvenih delavcev

Število vseh potrjenih okužb je v Italiji naraslo na 63.927

V Italiji je med okuženimi z novim koronavirusom 4824 zdravstvenih delavcev, kar je devet odstotkov vseh, pri katerih so v Italiji potrdili okužbo. Iz te države danes poročajo o dveh novih smrtnih žrtvah med zdravniki, s čimer je za covidom-19 umrlo 19 zdravnikov. Danes so sicer že drugi dan zapored zabeležili manjše število smrti.

V Italiji je v zadnjem dnevu umrl 601 človek, skupno pa je v državi število mrtvih naraslo na 6077. To je že drugi dan zapored, da so zabeležili upad smrtnih žrtev. Število potrjenih okužb pa je naraslo na 63.927, v zadnjem dnevu so potrdili 3780 okužb. Na intenzivni negi je 3204 oseb, kar je šest odstotkov okuženih. Do sedaj je ozdravelo 7432 bolnikov.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, sta najnovejši žrtvi covida-19 med italijanskimi zdravniki infektolog iz Cremone in upokojeni bolnišnični zdravnik iz Parme. Skupno je koronavirusni bolezni 19 v Italiji podleglo 19 zdravnikov, je sporočil italijanski institut za zdravje (Iss).

Narašča tudi število okuženih in smrtnih žrtev v italijanskih domovih za ostarele. Združenja upokojencev opozarjajo, da so domovi za ostarele postali tempirane bombe ter da okužba grozi več tisoč varovancem.

Še posebej dramatične so razmere v domu za ostarele v Merlari v severnoitalijanski deželi Benečija (Veneto), kjer so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri vseh 73 stanovalcih, enajst med njimi jih je boj s koronavirusno boleznijo 19 že izgubilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Obolelih zdravstvenih delavcev, zaposlenih v tem domu, ni nadomestil nihče. Župan Merlare je moral za pomoč prositi Rdeči križ.

Tudi iz drugih italijanskih dežel poročajo o številnih okuženih v domovih za ostarele. V domu v kraju Sanluri na Sardiniji so umrli štirje varovanci.

Število okuženih z novim koronavirusom se povečuje tudi v italijanskih samostanih. V samostanu kraju Grottaferrata blizu Rima so okužbo potrdili pri 60 redovnicah, zato so oblasti samostan popolnoma izolirale. Dve okuženi redovnici sta na zdravljenju v bolnišnici. Za zdaj ni znano, kako je prišlo do tako množične okužbe.

V Rimu so množične okužbe zabeležili v še enem samostanu. Tam so konec tedna potrdili okužbo pri 19 od 21 redovnic. Po poročanju medijev izbruha v obeh ustanovah sicer najverjetneje nista povezana.

V boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa je Italija z današnjim dnem ustavila vso nenujno proizvodnjo in dejavnosti. Trgovine, banke, pošte in lekarne ostajajo odprte. Drastični ukrepi bodo v tretjem največjem gospodarstvu v evrskem območju v veljavi najmanj do 3. aprila.

Italijanska vlada je v nedeljo odredila tudi prepoved, da bi ljudje zapustili občino, v kateri se nahajajo. Na ta način želijo preprečiti, da bi se po zaprtju podjetij delavci vračali na svoje domove, zlasti na jug Italije, in tako širili virus. Ljudje svojo občino lahko zapustijo le iz poslovnih ali zdravstvenih razlogov.

A številni kljub prepovedi skušajo priti domov. Tako je policija danes zavrnila 120 ljudi, ki so želeli z milanske železniške postaje odpotovati proti jugu brez utemeljenega razloga. V kraju Villa San Giovanni na Kalabriji pa poročanju agencije APA več sto avtomobilov danes čaka na trajekte proti Siciliji.

Policija si bo pri nadzorovanju upoštevanja ukrepov pomagala tudi z droni, saj so danes to odobrili pri italijanski letalski upravi. Policija bo lahko drone uporabljala do 3. aprila.

Od 11. marca je policija ustavila dva milijona Italijanov, 96.000 oseb je bilo prijavljenih zaradi neupoštevanja ukrepov, med njimi tudi 2277 lastnikov trgovin.

Prvo smrtno žrtev pa so danes potrdili tudi med zaposlenimi v evropskih institucijah. Umrl je okoli 40 let star Italijan, zaposlen kot zunanji sodelavec v informacijski službi Evropskega parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z novim koronavirusom se je sicer doslej okužilo že več zaposlenih v Evropski komisiji, parlamentu in Svetu EU, med njimi glavni pogajalec unije z Združenim kraljestvom Michel Barnier.