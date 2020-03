Zaradi kopičenja WC papirja opozarjajo pred zamašenimi cevmi

Lani sta bili skoraj dve tretjini zamašenih straniščnih školjk v Veliki Britaniji posledica vlažilnih robčkov

© Pikrepo.com

Zaradi kopičenja toaletnega papirja ob izbruhu epidemije novega koronavirusa so tudi na Otoku številni ostali brez, zato se morajo zateči k alternativam, kar lahko privede do zamašenih cevi in onesnaževanja. Britansko vodovodno-komunalno podjetje je že opozorilo ljudi, naj v WC školjke ne mečejo vlažilnih robčkov ali časopisnega papirja, poroča britanski BBC.

Britansko vodovodno-komunalno podjetje Northumbrian Water je pred dnevi opozorilo, da gospodinjstva v WC školjke splakujejo vlažilne robčke, kuhinjske papirnate brisače in časopisni papir. Čeprav podjetje razume, da morajo ljudje v sili improvizirati, so lahko posledice katastrofalne tako za domove kot okolje, so opozorili.

V WC školjke ne mečite vlažilnih robčkov ali časopisnega papirja.

Če so že primorani uporabljati alternative, naj jih odvržejo v koš za smeti, je svetoval eden od vodilnih predstavnikov podjetja Northumbrian Water Simon Cyhanko.

Pri podjetju so še dodali, da sta bili lani skoraj dve tretjini zamašenih straniščnih školjk posledica vlažilnih robčkov in da se cevi najpogosteje zamašijo v gospodinjstvih in ne kasneje v sistemu.

