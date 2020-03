Nepravilnosti v volilni kampanji SDS

Računsko sodišče odkrilo nepravilnosti tudi v kampanji vladne DeSUS, provladne opozicijske SNS in provladne zunajparlamentarne stranke Zeleni Slovenije, ki jo vodi nekdanji poslanec SDS

Predsednik SDS Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban

© Borut Krajnc

Računsko sodišče je v reviziji o pravilnosti financiranja volilne kampanje za evropske volitve leta 2019 izdalo SDS in Zelenim Slovenije mnenje s pridržkom tako o pravilnosti poročanja kot poslovanja. Od SDS zahteva tudi odzivno poročilo.

Mnenje s pridržkom o pravilnosti poročanja je prejela tudi DeSUS, mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja pa SNS.

Stranka SDS si je prislužila mnenje s pridržkom o pravilnosti poročanja, ker med zbranimi sredstvi ni izkazala drugih oblik prispevkov fizičnih oseb. Med porabljenimi sredstvi je izkazala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, ni pa izkazala stroškov, ki bi nastali, če ne bi prejela drugih oblik prispevkov fizične osebe za volilno kampanjo, je navedlo računsko sodišče.

Poleg tega med prispevki, zbranimi v nasprotju z zakonom o volilni in referendumski kampanji, ni izkazala drugih oblik prispevkov pravne osebe in lokalne skupnosti, med neplačanimi obveznostmi pa ni izkazala neporavnanih obveznosti za plačilo DDV.

Mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja pa je stranka dobila, ker na posebnem transakcijskem računu za volilno kampanjo ni zbrala sredstev za plačilo DDV. Prav tako je s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, po drugi strani pa s tega računa ni poravnala neplačanih obveznosti za DDV.

S fizično osebo, ki je za stranko oddala prostor v najem za namestitev plakatov, ni sklenila pogodbe v pisni obliki, prispevkov pravne osebe in lokalne skupnosti ni nakazala v humanitarne namene, v seznamu izdatkov pa je pri treh izdatkih navedla napačnega izvajalca.

Računsko sodišče ni moglo pridobiti zadostnih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče potrditi, da so bile storitve najema, tiska, namestitve in odstranitve giga panojev in uporaba fotografije za volilno kampanjo skladne z zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Strankam LMŠ, Levica, SD, NSi in SAB je računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje tako o pravilnosti poročanja kot poslovanja. S pravilnostjo volilne kampanje preostalih petih strank oziroma list, ki niso dosegle niti dveh odstotkov podpore, se računsko sodišče (za zdaj?) ni ukvarjalo. Med njimi je tudi vladna SMC.