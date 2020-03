Bavčar in Šrot izpuščena iz zapora

Prekinitev kazni za okoli 130 zapornikov

Igor Bavčar in Boško Šrot

© Borut Krajnc

Zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom se s prostih izhodov iz zapora za zaporniške rešetke marca ni vrnilo kar nekaj zapornikov, poroča spletni Večer, ki razpolaga s podatkom, da je bilo takšnih okoli 130. Med njimi naj bi bila tudi nekdanji prvi mož Istrabenza Igor Bavčar in nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško Boško Šrot.

V slovenskih zaporih zaradi epidemije od 13. marca velja prepoved vseh obiskov in zunajzavodskih ugodnosti za zaprte osebe. Zaradi omejitve možnosti okužbe so po pisanju Večera nekateri zaporniki, ko so bili na prostem izhodu, prejeli obvestilo, da se jim še mesec dni ni potrebno vrniti, saj so jim za to obdobje prekinili prestajanje kazni.

Nekaterim od kaznjencev, ki so bili manj kot tri mesece pred koncem prestane zaporne kazni, so direktorji zaporov izrekli predčasni odpust.

Direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen je časniku pojasnil, da so bili zaporniki izpuščeni na podlagi zakona o izvrševanju kazenski sankcij in ne novega, interventnega zakona, ki govori o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja virusa. Slednji naj bi namreč v veljavo stopil šele konec tedna.

Po njegovih zagotovilih na prostosti ni nevarnih ali begosumnih zapornikov, kot še dodaja časnik pa je na današnji dan v slovenskih zaporih 1319 oseb, med katerimi so tako zaporniki kot priporniki.

Med tistimi, ki so lahko ostali doma, ker so jim za en mesec prekinili prestajanje zaporne kazni, sta po navedbah časnika tudi Bavčar in Šrot. Prvi je bil na pet let zapora obsojen zaradi prodaje delnic Istrabenza in kazen prestaja na polodprtem oddelku zapora na Dobu, Šrot pa kazen devetih let in devetih mesecev zapora prestaja na odprtem oddelku na Dobu.