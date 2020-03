Sprejem živali obolelih skrbnikov

Živali bodo v zavetišču namestili v desetdnevno karanteno oziroma bo žival ostala v karanteni do dneva njene vrnitve skrbniku

© pxfuel.com

Zavetišče Ljubljana se pripravlja na sprejem živali, katerih edini skrbniki bodo oboleli za covidom-19. Živali bodo v zavetišču namestili v desetdnevno karanteno oziroma bo žival ostala v karanteni do dneva njene vrnitve skrbniku, če jo bo ta lahko prevzel že pred desetim dnevom.

Postopek prevzema zapuščenih živali na terenu bo potekal kot običajno na prijavo pristojnih služb in/ali ob prisotnosti policije. Zapuščene živali, katerih edini skrbniki bodo oboleli za covidom-19, bo ljubljansko zavetišče sprejelo po posebnem protokolu.

Predstavniki zavetišča v zasebne prostore vstopajo le, če ni mogoče drugače ujeti zapuščene živali. Intervencijsko ekipo zavetišča sestavljata veterinar in oskrbnik živali, ki ukrepata ob prisotnosti pristojnih služb, kot sta policija in uradni veterinar. V primeru napovedane zapustitve živali zaradi hospitalizacije skrbnik živali to preda ob prisotnosti pristojne osebe.

Živali nato ostanejo v zavetišču do vrnitve skrbniku, oddaje novemu lastniku oziroma v skladu z veljavnimi protokoli zavetišča. Nastale stroške krije skrbnik živali.

Zavetišče Ljubljana v trenutnih razmerah sicer izvaja le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnike živali pri tem naprošajo, naj pogrešanje živali takoj javijo zavetišču na telefonsko številko za nujne primere 01 256 02 79. Najditelje živali pa prosijo, naj živali ne vozijo neposredno v zavetišče, temveč naj jih o tem predhodno obvestijo preko te telefonske številke.

Tisti lastniki živali, ki kažejo znake okužbe z dihali, naj ne vstopajo v zavetišče. Po izgubljeno žival naj tako pride druga zdrava oseba s potnim listom živali in pooblastilom za prevzem živali.

Poleg tega v omejenem obsegu v času uradnih ur potekajo ogledi in posvojitve. Pred prihodom v zavetišče se je treba naročiti po telefonu. Obiskovalci naj se ob prihodu v zavetišče prijavijo na recepciji, kjer bodo prejeli navodila za potek ogleda in posvojitve ali vračanja izgubljene živali.

Obenem v ljubljanskem zavetišču obiskovalce prosijo, naj upoštevajo red zavetišča in posebna navodila, ki so jih izdali zaradi epidemije novega koronavirusa.