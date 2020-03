Vlada čez noč ukinila krizni štab

Vse funkcije kriznega štaba za obvladovanje epidemije koronavirusa bodo zdaj opravljala ministrstva in njihovi organi

Komunikator kriznega štaba je bil Jelko Kacin

Na seji je vlada sprejela sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Z vzpostavitvijo operativnega delovanja vseh ministrstev so namreč razlogi za ustanovitev in delovanje Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 prenehali. "Vse operativne funkcije, ki so bile v obliki dodatnih interventnih in koordinacijskih zmogljivosti priključene Kriznemu štabu v razširjeni sestavi, se odslej opravljajo v okviru matičnih resorjev ministrstev in njihovih organov v sestavi," so zapisali v vladi.

Vlada RS

Vlada je krizni štab za obvladovanje epidemije koronavirusa ustanovila na ustanovni seji, vodil ga je premier Janez Janša, uradni govorec kriznega štaba pa je bil Jelko Kacin.

Kot kaže današnja odločitev, je vlada ocenila, da ni več razlogov za delovanje kriznega štaba, saj so uspeli vzpostaviti operativno delovanje vse ministrstev. "Vse operativne funkcije, ki so bile v obliki dodatnih interventnih in koordinacijskih zmogljivosti priključene kriznemu štabu v razširjeni sestavi, se odslej opravljajo v okviru matičnih resorjev ministrstev in njihovih organov v sestavi," so na vladi zapisali v sporočilu za javnost.