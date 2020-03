Tudi Greta Thunberg naj bi bila okužena s koronavirusom

"Pred približno desetimi dnevi sem občutila nekaj bolezenskih znakov. Bila sem utrujena, treslo me je in imela sem vneto grlo in kašelj."

Zapis Grete Thunberg na Instagramu

Podnebna aktivistka s Švedske, 17-letna Greta Thunberg je danes svetovno javnost obvestila, da je "zelo verjetno" okužena z novim koronavirusom. Po nedavnem potovanju v Srednji Evropi ima namreč bolezenske znake novega koronavirusa. To je objavila na svojem profilu na Instagramu, obenem pa je pojasnilo objavila tudi v obliki videoizjave.

"Pred približno desetimi dnevi sem občutila nekaj bolezenskih znakov (...). Bila sem utrujena, treslo me je in imela sem vneto grlo in kašelj," je mlada aktivistka objavila na Instagramu. Dodala je, da je bolezenske znake dobila, ko se je vrnila s potovanja v Srednji Evropi, skupaj z očetom pa sta se preventivno podala v izolacijo. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi bila Greta Thunberg pred dnevi z očetom v Bruslju.

Greta Thunberg je po lastnih besedah načeloma že okrevala, a je hkrati posvarila druge, da se skorajda ni počutila bolne. Posebno mladi naj bi občutili zgolj blage bolezenske znake in niti ne vedo, da so okuženi, a lahko virus prenesejo na ljudi iz tveganih skupin, je dodala.

"Tisti, ki ne sodimo med rizično skupino, imamo veliko odgovornost. Naša dejanja lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo za številne druge."



Greta Thunberg

"Tisti, ki ne sodimo med rizično skupino, imamo veliko odgovornost. Naša dejanja lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo za številne druge," je opozorila.

Na Švedskem so do danes potrdili 2272 primerov okužb z novim koronavirusom. Teste za okužbo v tej državi opravljajo samo pri tistih, ki imajo hude bolezenske znake in potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, ter zaposlenih, ki delajo z rizičnimi skupinami.

Gretaa, ki je zagnala petkove podnebne proteste po vsem svetu, je že v začetku marca somišljenike pozvala, naj se v izogib širjenju okužb z novim koronavirusom odpovedo združevanju v večje skupine ter podnebne proteste z ulic ob petkih preselijo na svetovi svet z objavo protestnih fotografij ter ključnika #ClimateStrikeOnline.