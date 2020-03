Umrl avtor Asterixa Albert Uderzo

Francoski ilustrator in avtor stripov je s prijateljem Renejem Goscinnyjem ustvaril enega najbolj prodajanih stripov na svetu

Asterix in Obelix, Uderzova stripovska junaka

© WikiCommons

V 93. letu starosti je umrl francoski ilustrator in avtor stripov Albert Uderzo, ki je s prijateljem Renejem Goscinnyjem ustvaril Asterixa, enega najbolj prodajanih stripov na svetu. Umrl je med spanjem na svojem domu v kraju Neuilly zaradi srčnega infarkta, ki ni bil povezan s koronavirusom. "Že nekaj tednov je bil zelo izčrpan in utrujen," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal njegov zet Bernard de Choisy. Novico o njegovi smrti sta potrdila tudi predsednik Inštituta Rene Goscinny Aymar du Chatenet in njegov nekdanji založnik Dargaud.

Od prvega stripa, ki je nastal pred skoraj 60 leti, so pustolovščine brkatega bojevnika Asterixa, ki se bori z Rimljani v Galiji, prodali v 380-milijonski nakladi v 111 jezikih. Obenem je lik Asterixa postal simbol moderne Francije, uporabljali pa so ga tudi v filmih, risankah, zabaviščnih parkih, igračah in videoigrah.

Uderzo je skupaj s prijateljem Goscinnyjem, ki je umrl let 1977, ustvaril svetovno prepoznaven lik. Po njegovi upokojitvi so zadnje stripe s pustolovščinami Asterixa in njegovega prijatelja Obelixa ustvarili drugi umetniki, ki so ostali zvesti njegovemu slogu in umetniškemu izrazu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Albert Uderzo med risanjem Asterixa leta 1972

© Wikimedia Commons

Goscinny je pisal besedilo, Uderzo pa je ilustriral Asterixa in njegovega zvestega prijatelja Obelixa, s katerim se nenehno zapleta v razprave, junaška reševanja in romantične avanture. Pri tem ju spremlja pes Kužifix, edini znani ekološko osveščeni pes, ki otožno zavija, kadar se podira drevo.

Asterix je skupaj s Tintinom in Spiroujem zaznamoval novo obdobje v zgodovini stripov, saj je pokazal, da lahko stripi dosežejo naklade, višje od sto milijonov izvodov.