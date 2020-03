Brezdomci se iz prenapolnjenih zavetišč vračajo na ulico, Kralji ulice prosijo za donacije

Društvo Kralji ulice si želi dodatnih namestitev, kjer bi bilo manj oseb v enem prostoru in brezdomcem omogočiti tudi 24 urno oskrbo, da jim čez dan ne bi bilo treba zapuščati zavetišč

Fotografija je simbolična.

© Glada Tony / Pixabay

Epidemija koronavirusa je še posebej prizadela brezdomce, saj številni nimajo prostora, kamor bi se lahko umaknili. Ker so zavetišča prenapolnjena, se brezdomci zaradi strahu pred okužbo vračajo na ulice. Slabo pa je tudi njihovo zdravstveno stanje, saj imajo številni kronične bolezni, ki so lahko ob okužbi s koronavirusom usodne.

Kralji ulice so dnevni center na Pražakovi 6 v Ljubljani zaprli, trenutno tudi ne potekajo aktivnosti. Še vedno pa deluje strokovna služba. "Ljudje prihajajo predvsem individualno, saj imajo v centru spravljene dokumente ali denar, potrebujejo obleko ali sanitetni material," je za STA povedala predstavnica Društva Kralji ulice Hana Košan.

Razmere se za tiste, ki bivajo na ulici, zaostrujejo. Nekatere javne sanitarije so zaprte, zaprte so tudi dežurne ambulante. Sanitarije s tušem in pralnico bodo v prihodnje med 15. in 17. uro uporabljali na Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote,

Odprta ostajajo zavetišča in namestitveni program v stanovanjih. V zavetiščih so delovanje prilagodili, zaščititi skušajo tako zaposlene kot brezdomce, a tudi njim primanjkuje zaščitne opreme.

Društvo si želi dodatnih namestitev, kjer bi bilo manj oseb v enem prostoru. Brezdomcem želijo omogočiti tudi 24 urno oskrbo, da jim čez dan ne bi bilo treba zapuščati zavetišč.

Časopis Kralji ulice

Obstoječa zavetišča pa so tudi prenapolnjena. "Ljudje iz nekaterih zavetišč odhajajo. Pravijo, da je preveč ljudi in da jih je strah okužbe. Menijo, da jim je bolje na ulici, čeprav tudi na ulici stanje ni rožnato," je pojasnila.

Košanova je spomnila tudi na primere dobre prakse. V Londonu so odprli zaprte hostle za ljudi iz ulice in jim s tem omogočili namestitev ter samoizolacijo. Na Finskem pa se aktivno ukvarjajo z zagotovitvijo bivališča vsem.

Ustavili pa so tudi distribucijo časopisa Kralji ulice, ki je marsikateremu brezdomcu omogočala prihodek. Zato v društvu bralce časopisa prosijo za donacijo, ki jo bodo razdelili med redne prodajalce. Teh je med 170 in 200, zaenkrat pa so bralci podarili okoli 2000 evrov.

Težavo za brezdomce pa predstavlja tudi odlok o prepoved o prepovedi javnega zbiranja. V Italiji so brezdomci v času karantene dobivali tudi globe, trenutno slovenski brezdomci o sankcijah društvu še niso poročali.

"Kam se naj odmaknejo, če živijo na javnih površinah, če nimajo doma," se ob tem sprašuje Košanova. Društvo sicer brezdomcem svetuje, naj ostanejo v svojih namestitvah, naj se družijo v manjših skupinah in naj skrbijo za osnovno higieno.

Skrbi jih tudi, kaj se bo zgodilo, če brezdomci zbolijo. Pred leti so namreč v raziskavi ugotovili, da je zdravstveno stanje brezdomcev zelo slabo. Med njimi je veliko starejših, a tudi mlajši brezdomci imajo zdravstvene težave. Številni imajo kronična obolenja, najpogosteje gre za pljučne kronične bolezni, kot je kronična obstruktivna pljučna bolezen ali sladkorna bolezen.

"V tujini se kaže, da ko začne primanjkovati postelj v bolnišnicah, tam ni prostora za brezdomne osebe, odvisnike in druge iz obrobja ne bo prostora. Naša bojazen je, da bodo ljudje ostali na ulici," je dodala.

Košanova še dodaja, da se je v epidemiji izkazal pomen tega, da se ljudem zagotavlja dom in ne le začasna nastanitev. "Upam, da se bomo kaj naučili iz tega in da se bo, ko bo kriza mimo, naša skrb za najranljivejše spremenila," je dejala.

PODATKI ZA NAKAZILO KRALJEM ULICE

Društvo Kralji ulice,

Pražakova 6, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0510 0801 2105 010 odprt pri A Banki

BIC banke: ABANSI2X, koda namena: CHAR, namen: donacija, sklic: SI99 (brez sklica)